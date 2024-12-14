Араухо сыграет с «Леганесом». Защитник «Барселоны» пропустил 5 месяцев из-за травмы бедра

Рональд Араухо готовится к своей первой игре в этом сезоне – против «Леганеса».

«План заключается в том, что завтра он проведет свои первые минуты. Не могу сказать, выйдет ли он в старте, но какое-то время он отыграет.

Думаю, это для него следующий шаг. Он к нему готов», – заявил главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик .

Араухо выбыл в июле в результате травмы бедра и впоследствии перенес операцию. Его статистику можно изучить здесь .

«Барсе» выплатят более 2,6 млн евро компенсации за травму Араухо в сборной Уругвая. Клуб получил более 9 млн евро по программе ФИФА за последний год