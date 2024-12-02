Араухо полноценно тренировался с «Барсой», защитник близок к возвращению на поле

Рональд Араухо близок к возвращению в состав «Барселоны» после травмы.

Центральный защитник провел в воскресение полноценную тренировку с командой. Уругваец тренировался с остальными игроками с 24 ноября, но вчера игрок окончательно увеличил нагрузку и воспринял ее положительно.

Таким образом, возвращение защитника на поле очень близко, хотя фиксированной даты пока нет. Ханси Флик очень осторожно относится к восстановлению футболистов, однако как отмечает Marca, скоро Араухо может получить несколько игровых минут.

Араухо травмировался в игре за сборную Уругвая 7 июля, а 22-го перенес операцию на правом бедре. Ориентировочное время восстановления после подобного повреждения составляет около четырех месяцев, так что футболист укладывается в ожидаемые сроки.