Араухо полноценно тренировался с «Барсой», защитник близок к возвращению на поле
Рональд Араухо близок к возвращению в состав «Барселоны» после травмы.
Центральный защитник провел в воскресение полноценную тренировку с командой. Уругваец тренировался с остальными игроками с 24 ноября, но вчера игрок окончательно увеличил нагрузку и воспринял ее положительно.
Таким образом, возвращение защитника на поле очень близко, хотя фиксированной даты пока нет. Ханси Флик очень осторожно относится к восстановлению футболистов, однако как отмечает Marca, скоро Араухо может получить несколько игровых минут.
Араухо травмировался в игре за сборную Уругвая 7 июля, а 22-го перенес операцию на правом бедре. Ориентировочное время восстановления после подобного повреждения составляет около четырех месяцев, так что футболист укладывается в ожидаемые сроки.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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