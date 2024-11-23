Араухо вернется на поле не ранее 3 декабря. Защитник «Барсы» еще не получил от врачей разрешение на участие в матчах
Возвращение Рональда Араухо на поле откладывается.
Защитник «Барселоны» получил травму правого бедра в составе сборной Уругвая в четвертьфинальном матче Кубка Америки против Бразилии (0:0, 4:2 по пенальти) этим летом. Сообщалось, что его планируют выпустить на поле уже в сегодняшнем матче против «Сельты».
Однако, как сообщает As, Араухо должен провести еще 6-8 тренировок, чтобы получить от медицинского штаба разрешение на участие в матчах. Он пропустит игры с «Брестом» в Лиге чемпионов и «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге.
Ожидается, что Рональд вернется в состав либо в матче с «Мальоркой» 3 декабря, либо в игре с «Бетисом» 7 декабря.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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