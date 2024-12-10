Араухо включен в заявку «Барсы» на матч с «Боруссией» в ЛЧ. Защитник пропустил более 5 месяцев после травмы бедра
Рональд Араухо сможет принять участие в матче с «Боруссией».
Защитник «Барселоны» попал в заявку команды на завтрашний матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Пресс-служба клуба сообщила, что Араухо полностью восстановился после травмы.
Араухо травмировался в матче за сборную Уругвая 7 июля, а 22-го перенес операцию на правом бедре. Таким образом, защитник пропустил более 5 месяцев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости