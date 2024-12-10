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Араухо включен в заявку «Барсы» на матч с «Боруссией» в ЛЧ. Защитник пропустил более 5 месяцев после травмы бедра

Рональд Араухо сможет принять участие в матче с «Боруссией».

Защитник «Барселоны» попал в заявку команды на завтрашний матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Пресс-служба клуба сообщила, что Араухо полностью восстановился после травмы.

Араухо травмировался в матче за сборную Уругвая 7 июля, а 22-го перенес операцию на правом бедре. Таким образом, защитник пропустил более 5 месяцев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
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