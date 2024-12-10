«Барсе» выплатят более 2,6 млн евро компенсации за травму Араухо в сборной Уругвая. Клуб получил более 9 млн евро по программе ФИФА за последний год

ФИФА выплатит «Барселоне» более 2 млн евро за травму Рональда Араухо.

Защитник, получивший травму в сборной Уругвая во время Кубка Америки, вошел в заявку «Барселоны» на завтрашний матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». В общей сложности Араухо пропустил 157 дней.

Как сообщает Mundo Deportivo, в соответствии с программой защиты клубов ФИФА выплатит «Барселоне» по 20 548 евро за каждый пропущенный день Араухо по истечении 28-дневного периода после травмы, полученной в расположении сборной. Таким образом, за 129 дней действия программы «Барселона » получит компенсацию в размере 2 650 692 евро.

Программа защиты клубов ФИФА будет действовать до завершения чемпионата мира 2026 года, ее общий лимит составляет 80 млн евро. За травму одного игрока в матче за сборную клуб может получить до 7,5 млн евро, максимальный срок составляет 365 дней.

Напомним, ФИФА также должна выплатить «Барселоне» более 6,3 млн евро за травму Гави в сборной Испании, пропустившего 335 дней, и 308 220 евро за травму Педри на Евро-2024. Таким образом, с декабря 2023 года сумма компенсаций «Барселоне» от ФИФА составила около 9,3 млн евро.