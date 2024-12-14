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Геннадий Орлов: «Спартаку» не нужен никакой Соболев, о котором так мечтал Семак. Просто неприлично выпускать его, когда Ерохин в такой форме»

Геннадий Орлов заявил, что Александр Соболев не нужен «Спартаку».

– Станкович же сразу Соболева убрал из основного состава, увидел, что он неповоротливый, ему не хватает координации, резкости, рывка, скорости. И как «Спартак» играет без него! Им не нужен никой столб, о котором так мечтал Семак – с русским паспортом, чтобы выигрывал единоборства и забивал голы, когда будет навал. Но навал – это же не система игры. И навал результата не давал, как известно. Нужны обдуманные комбинации, которые заканчивались бы взятием ворот. Вот так надо играть.

– «Спартак» произвел самое сильное впечатление по первой части сезона?

– Конечно, он приблизился к лидерам, отстает сейчас всего на два очка. Но вопрос в том, удастся ли команде продолжать так играть. Им тоже необходимы точечные усиления, как, кстати, и «Краснодару». И тогда они смогут претендовать на золотые медали.

– Cможет ли Соболев помочь «Зениту» добиться нужного результата в текущем сезоне?

– Вы спросите болельщиков... Я уже про него все сказал. Ну что, он в мастерстве прибавит? Да не прибавит, конечно. Он пропустил много, летом наверняка вообще перестал тренироваться, до сих пор не набрал даже физическую форму. А тут еще и другие игроки рядом с ним, они быстрее мыслят, быстрее двигаются.

И как ему попасть в игру? Но Семак продолжает его ставить, в то время как тот же Ерохин – в прекрасной форме. Это просто неприлично, но это решают тренеры. Впрочем, они же и несут ответственность за результат, видимо, на что-то надеются, – сказал комментатор.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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logoАлександр Соболев
logoГеннадий Орлов
logoДеян Станкович
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
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