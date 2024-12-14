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Божович о договорных матчах: «В России возникали сомнения в чистоте матчей. Порой мои команды играли так, будто мы сдаем. Если серьезно, то я никогда не принимал в этом участия»

Миодраг Божович высказался относительно договорных матчей в футболе.

«Договорные матчи – худшее, что есть в футболе.

За время, проведенное в России, возникали сомнения в чистоте некоторых игр, но до обвинений никогда не доходило.

Сейчас они могут возникнуть из-за влияния какого-то околофутбола, но надо понимать: сомнения – одно, а доказанные факты – совершенно другое.

Футбол непредсказуем – всегда можно найти причины усомниться в справедливости.

Порой и мои команды играли так, что казалось, будто мы сдаем матч. Если же говорить серьезно, то я никогда не принимал участие в нечестных играх», – сказал бывший тренер «Амкара», «Динамо», «Ростова», «Локомотива», «Крыльев Советов» и других клубов РПЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoМиодраг Божович
договорные матчи
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoАмкар
logoКрылья Советов
logoРостов
logoДинамо Москва
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