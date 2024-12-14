Орлов о Пьяниче в ЦСКА: «Николич рискнул и позвал звезду, но уже затухающую. Темп развития атак понизился»
Геннадий Орлов считает, что Миралем Пьянич негативно повлиял на темп атак ЦСКА.
– Марко Николич рискнул и позвал звезду – Миралема Пьянича. Но звезду уже затухающую. И от этого, на мой взгляд, темп игры, темп развития атаки с его приходом понизился. Посмотрим, что будет зимой. Набор игроков у ЦСКА неплохой – хорошая защита, хороший вратарь.
– Кстати, в эту защиту весьма неплохо вписался экс-зенитовец Круговой... Получается, сделал правильный выбор?
– Конечно, правильный, он игрок основного состава. И стал вызываться в сборную России – и для него это хорошо, – сказал комментатор.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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