  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «На Кавказе нередко договаривались. Там руководители – любители футбола, тренеры только исполняли эту миссию. Я это точно знаю». Орлов о договорных матчах
8

«На Кавказе нередко договаривались. Там руководители – любители футбола, тренеры только исполняли эту миссию. Я это точно знаю». Орлов о договорных матчах

Геннадий Орлов рассказал о договорных матчах в российском футболе.

«Красножан сейчас тренирует женскую сборную России. Хороший тренер, я его лично знаю. Просто замечательный человек. Его незаслуженно изгнали из «Локомотива», обвинив. [Ольга] Смородская там все. Ей кто-то рассказал, что он где-то сдавал игру кому-то.

Но эти республики, знаете, когда играют… Там, где Кадыров… Чеченская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры – они любители футбола. И они нередко договаривались между собой, тренеры только исполняли эту миссию. Так было, и никуда не деться. Я это точно знаю.

А когда проиграл [«Спартак»] Нальчик – поддержал команду другую… На него [Красножана] все свалили. Потом владелец «Анжи» Сулейманов (имеется в виду Сулейман Керимов – Спортс’‘) взял Смородскую на финал Лиги чемпионов в Лондоне, и в самолете все рассказали. Вот какие подробности», – сказал комментатор и ведущий в эфире радио «Зенит».

Смородская об игре «Локо» – «Анжи» в 2011-м: «Я поняла, что матч сдавался. Насторожил состав и странные замены, были еще более весомые факторы»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Радио «Зенит»
logoОльга Смородская
logoСпартак Нальчик
logoЮрий Красножан
logoсборная России жен
logoГеннадий Орлов
logoЛокомотив
logoАнжи
logoСулейман Керимов
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoЛига чемпионов УЕФА
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смородская об игре «Локо» – «Анжи» в 2011-м: «Я поняла, что матч сдавался. Насторожил состав и странные замены, были еще более весомые факторы»
1313 февраля, 19:38
Смородская о договорном матче «Локо» – «Анжи» при Красножане: «Я пошла настолько, насколько боялась, что не убьют. Чем бы РФС мне помог? В России не было прецедентов и алгоритма действий»
7910 марта 2023, 17:03
Красножан о словах Смородской про договорной матч: «Ольге Юрьевне удобно жить в бредовой реальности»
649 марта 2020, 15:41
Смородская заявила, что раскрыла договорной матч «Локомотив» – «Анжи»: «У меня были доказательства»
1928 марта 2020, 20:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Глава Самарской области о встрече с агентом Андреевым: «Общались про историю футбола, как он становился предпринимателем в этом бизнесе. Продуктивный разговор»
12 минут назад
Жеребьевка отбора ЧМ-2026 в Европе. Англия и Сербия в одной группе, Франция может сыграть с Украиной, Испания – с Грузией, Португалия – с Беларусью
814 минуты назад
Салах – лучший футболист АПЛ в ноябре, он выиграл приз в 6-й раз. Рекордом владеют Агуэро и Кейн – 7 раз
714 минут назад
Ирина Роднина: «Футбол – не национальный вид спорта. Мы там в лидерах с конца. Не наша игра. Хоккей – наша. Так было всегда»
3733 минуты назад
«Сити» рассматривает покупку Субименди и Гимараэса в январе. Клуб намерен усилиться, чтобы «спасти сезон» (ESPN)
1336 минут назад
Бывший тренер сборной Китая Те приговорен к 20 годам тюрьмы за коррупцию. Экс-игрок «Эвертона» организовывал договорные матчи, давал и получал взятки
2555 минут назад
Арне Слот: «Нуньес влияет на игру «Ливерпуля» – оцениваю его не только по голам. Кьезе нужно набрать форму – порой сложно дать футболисту время, не знаешь, чего ожидать»
1256 минут назад
Патрис Эвра: «Для меня «Арсенал» всегда дети. Они красиво играют, но когда думаешь, что настал тот самый момент, удовольствие исчезает»
10сегодня, 10:51
Винисиус – лучший игрок прошлого сезона по версии Marca. Беллингем – 2-й, Родри – 3-й, Ямаль – 4-й, Холанд – 6-й, Мбаппе – 8-й, Месси – 24-й, Роналду – 49-й
53сегодня, 10:42
Анчелотти о Гвардиоле и серии «Сити»: «Ему не нужны мои советы. Пеп знаменует эпоху, он новатор. Последние результаты не меняют моего мнения о нем»
15сегодня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» поборется с «Барселоной» за Та. У защитника «Байера» нет соглашения с каталонцами
6 минут назад
Игнатьев о «Зените»: «Легионеры потеряли мотивацию – играют в футбол, а не решают задачи. Вряд ли у Семака нет рычагов – можно использовать других, если игроки не выполняют функции»
26 минут назад
«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Дэвиса. «Арсенал» и «Челси» также следят за ситуацией
424 минуты назад
Тренер «Виктории» пытался использовать уязвимости Онаны в игре с «МЮ»: «Я сказал игрокам бить при любой возможности»
343 минуты назад
Семшов о Соболеве в «Зените»: «Когда переходишь из одного большого клуба в другой, от тебя ждут большей результативности»
446 минут назад
Анчелотти о Винисиусе: «Для нас он лучший игрок мира по-прежнему. Его уровень не удивляет»
1сегодня, 11:00
«Чуть не обоссался. В кои-то веки реально хотел в туалет, но мне не дали пройти тест». Ямаль о допинг-контроле после игры с «Боруссией»
9сегодня, 10:49
Пол Мерсон: «Не знаю, кто купит Рэшфорда. На месте «ПСЖ» подумал бы: «МЮ» хочет продать одного из лучших футболистов». Это о чем-то говорит»
5сегодня, 10:37
Форвард «Рубина» Чуни о фамилии: «В Италии и Германии говорят Куни. Но правильно – Чуни»
22сегодня, 10:18
Дмитрий Булыкин: «Станкович – лучший тренер первой части сезона РПЛ. «Спартак» показывал невероятный футбол, есть шансы побороться за золото»
12сегодня, 09:43
Рекомендуем