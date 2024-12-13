«На Кавказе нередко договаривались. Там руководители – любители футбола, тренеры только исполняли эту миссию. Я это точно знаю». Орлов о договорных матчах

Геннадий Орлов рассказал о договорных матчах в российском футболе.

«Красножан сейчас тренирует женскую сборную России. Хороший тренер, я его лично знаю. Просто замечательный человек. Его незаслуженно изгнали из «Локомотива », обвинив. [Ольга] Смородская там все. Ей кто-то рассказал, что он где-то сдавал игру кому-то.

Но эти республики, знаете, когда играют… Там, где Кадыров… Чеченская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры – они любители футбола. И они нередко договаривались между собой, тренеры только исполняли эту миссию. Так было, и никуда не деться. Я это точно знаю.

А когда проиграл [«Спартак»] Нальчик – поддержал команду другую… На него [Красножана ] все свалили. Потом владелец «Анжи » Сулейманов (имеется в виду Сулейман Керимов – Спортс’‘) взял Смородскую на финал Лиги чемпионов в Лондоне, и в самолете все рассказали. Вот какие подробности», – сказал комментатор и ведущий в эфире радио «Зенит».

Смородская об игре «Локо» – «Анжи» в 2011-м: «Я поняла, что матч сдавался. Насторожил состав и странные замены, были еще более весомые факторы»