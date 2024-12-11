Зорин интересен «Акрону» и «Пари НН». 20-летний хавбек «Спартака» провел 4 матча в сезоне РПЛ
Даниил Зорин зимой может перейти в «Акрон» или «Пари НН».
Тольяттинцы готовы взять 20-летнего хавбека Спартака в аренду с правом выкупа, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Ранее стало известно об интересе к Зорину со стороны «Торпедо» и «Партизана».
В текущем сезоне Мир РПЛ полузащитник провел 4 матча.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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