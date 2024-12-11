Зорин интересен «Акрону» и «Пари НН». 20-летний хавбек «Спартака» провел 4 матча в сезоне РПЛ

Даниил Зорин зимой может перейти в «Акрон» или «Пари НН».

Тольяттинцы готовы взять 20-летнего хавбека Спартака в аренду с правом выкупа, сообщает инсайдер Иван Карпов. Ранее стало известно об интересе к Зорину со стороны «Торпедо» и «Партизана». В текущем сезоне Мир РПЛ полузащитник провел 4 матча.