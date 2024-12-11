Владислав Радимов: «Спартак» физически феноменально готов. Нравится работа хавбеков – знают свой маневр, партнера. Станкович даже не как тренер, а как игрок научил их»

Владислав Радимов впечатлен физической формой «Спартака».

«Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0) в 18-м туре Мир РПЛ и на 2 очка отстает от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

– Мы в этом сезоне с вами много говорили о том, что «Спартак» играет хорошо в открытый футбол. А с «Пари НН» был вариант, когда нужно было развивать позиционные атаки. И, кажется, все получилось?

– Да, «Спартак» с этим абсолютно справился, и работа с Станковича видна. И скорость, и смена направления атаки, когда Угальде забивал на добивании, там сменили фланг, максимальная скорость, забегание крайнего защитника, подключение в чужую штрафную всех.

И «Спартак » физически феноменально готов. А что больше всего мне нравится – это работа центральных полузащитников в средине. Они знают каждый свой маневр, маневр партнера, и в этом плане, я думаю, что Станкович даже не столько как тренер, а сколько как игрок просто научил их.

Барко , наверное, в меньшей степени, для Мартинса и особенно для Умярова – большое везение, что они встретили на своем пути такого тренера, который может поделиться опытом.

– В первом тайме у «Пари» просто было больше сил, поэтому «Спартак» не мог реализовать ничего и сделать чего-то результативного?

– Не так просто вскрывать команду, которая просто приехала и стоит сзади. Если ты это делаешь планомерно, то рано или поздно ты вскроешь эту команду, потому что она начнет уставать, а играть без мяча 90 минут в принципе невозможно. Что и проявилось.

Я не думаю, что в Нижнем что-то изменилось с приходом Гончаренко . Ну, точно так же команда обороняется кучей, куча сзади стоит, и их обычно все равно будут вскрывать, потому что ты устаешь, и тебя начинают расшатывать. То, что и произошло.

Абсолютно логичная, закономерная победа. А Нижний... Ну, есть межсезонье, где надо будет работать, а пока что удручающее впечатление, – сказал бывший игрок «Зенита» Радимов .