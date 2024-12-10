«Роналду к нам не приедет, но иностранцы «Спартака» – фантастика. Наш футбол растет с такими легионерами». Вратарь «Пари НН» Медведев о красно-белых
Вратарь «Пари НН» Никита Медведев отметил высокий уровень легионеров «Спартака».
Нижегородцы уступили «Спартаку» на выезде (0:3) в матче 18-го тура Мир РПЛ.
«Посмотрите на уровень иностранцев «Спартака», как они обращаются с мячом. Это фантастика! Вся атакующая линия красно-белых – высочайшего уровня для РПЛ.
Криштиану Роналду к нам не приедет, но вот эти иностранцы «Спартака» – высочайшего уровня футболисты. Наш футбол растет, когда приезжают такие легионеры – чемпионат не может стоять на месте с этими игроками», – сказал Медведев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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