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  • «Роналду к нам не приедет, но иностранцы «Спартака» – фантастика. Наш футбол растет с такими легионерами». Вратарь «Пари НН» Медведев о красно-белых
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«Роналду к нам не приедет, но иностранцы «Спартака» – фантастика. Наш футбол растет с такими легионерами». Вратарь «Пари НН» Медведев о красно-белых

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев отметил высокий уровень легионеров «Спартака».

Нижегородцы уступили «Спартаку» на выезде (0:3) в матче 18-го тура Мир РПЛ.

«Посмотрите на уровень иностранцев «Спартака», как они обращаются с мячом. Это фантастика! Вся атакующая линия красно-белых – высочайшего уровня для РПЛ.

Криштиану Роналду к нам не приедет, но вот эти иностранцы «Спартака» – высочайшего уровня футболисты. Наш футбол растет, когда приезжают такие легионеры – чемпионат не может стоять на месте с этими игроками», – сказал Медведев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoПари НН
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoпремьер-лига Россия
logoНикита Медведев
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
лимит на легионеров
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