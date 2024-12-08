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  • Тренер «Пари НН» Ермакович о затяжке времени против «Спартака»: «Если бы красно-белые играли с командой уровня «Барсы», тоже вряд ли стремились бы быстро вводить мяч в игру. Это естественно» 
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Тренер «Пари НН» Ермакович о затяжке времени против «Спартака»: «Если бы красно-белые играли с командой уровня «Барсы», тоже вряд ли стремились бы быстро вводить мяч в игру. Это естественно» 

Александр Ермакович высказался о затяжке времени игроками «Пари НН» в матче со «Спартаком» (0:3).

– Хочется похвалить «Пари НН» за первый тайм, так как команда играла очень компактно в обороне и ничего не позволила создать «Спартаку». Но показалось, что футболисты, особенно вратарь, затягивали время. Какая была установка на игру?

– У нас не было установки, что играем на ничью. И ни один тренер не скажет, что выходим играть на ничью, иначе как это будет выглядеть в глазах футболистов? Мы всегда приезжаем с мыслью о победе. Наша идея была организованно сыграть в обороне, так как «Спартак» сейчас находится в прекрасной форме, и мы понимали, что будет тяжело. 

Объективно, играть с красно-белыми в открытый футбол мы позволить себе на данном этапе не можем. Нашей задачей было организованно сыграть в обороне, стараться контролировать мяч, создавать и реализовывать контратаки.

Что касается мнения, что Медведев потягивал время, то, думаю, если бы «Спартак» играл с командой уровня «Барселоны», тоже вряд ли стремился бы быстро вводить мяч в игру. Это естественно, – сказал ассистент тренера «Пари НН».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Пари НН»
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