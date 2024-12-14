Пименов считает «Спартак» самой популярной командой России: «У «Зенита» появляются новые болельщики, но все равно говорят в основном о «Спартаке»
Руслан Пименов согласен, что «Спартак» все еще самый популярный клуб в России.
– Вы, как посол Кубка, много летаете по стране. «Спартак» по-прежнему самая популярная команда?
– Конечно. Абсолютно. Появляются, конечно, новые болельщики у «Зенита», шесть чемпионств сказываются. Но все равно все говорят в основном о «Спартаке», – сказал бывший нападающий сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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