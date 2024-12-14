Валерий Газзаев: «Соболев не вписался бы в концепцию игры Станковича в «Спартаке». Угальде – нападающий современной формации, высокого европейского уровня»

Валерий Газзаев считает, что Александр Соболев не подошел бы игре «Спартака».

«Спартак» находится на третьей позиции в таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.

– «Спартак» удивил?

– Красно-белые начали сезон неважно, какое-то время привыкали к требованиям Станковича .

Но тренер смог стабилизировать состав и фактически к концу первого этапа чемпионата «Спартак» показывал самую содержательную, сбалансированную и результативную игру в РПЛ .

Просто посмотрите, как раскрылись те же Бонгонда и Угальде, как играет Барко!

Манфред – это нападающий современной формации, высокого европейского уровня. Он качественно действует по всему фронту атаки, а такие исполнители сегодня востребованы в ведущих клубах мира.

– Выходит, «Спартак» не заметил ухода Соболева в «Зенит»?

– Сейчас уже можно сказать, что в ту концепцию игры, которую ставит в «Спартаке » Станкович, Соболев бы просто не вписался, не подошел бы.

В целом если красно-белые весной покажут футбол, который демонстрировали осенью, то смогут включиться в борьбу за чемпионство, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.