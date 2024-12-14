Никита Чернов: «Спартаку» реально конкурировать с «Зенитом». Хотелось бы еще выдать такую победную серию после перерыва»
Никита Чернов считает, что «Спартаку» по силам бороться за титул в Мир РПЛ.
После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.
«Хотелось бы еще выдать такую [6-матчевую] победную серию после перерыва. Дальше будем говорить о чемпионской гонке. В целом «Спартаку» реально конкурировать с «Зенитом», — сказал защитник «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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