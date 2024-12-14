Никита Чернов: «Спартаку» реально конкурировать с «Зенитом». Хотелось бы еще выдать такую победную серию после перерыва» 

Никита Чернов считает, что «Спартаку» по силам бороться за титул в Мир РПЛ.

После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита » на 2 очка.

«Хотелось бы еще выдать такую [6-матчевую] победную серию после перерыва. Дальше будем говорить о чемпионской гонке. В целом «Спартаку » реально конкурировать с «Зенитом», — сказал защитник «Спартака».