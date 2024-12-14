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  • Трент о «Ман Сити»: «Победить его можно только до Рождества, потом он выдает 5-месячную серию без поражений. Не удивлюсь, случись подобное снова. «Горожан» нельзя списывать со счетов»
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Трент о «Ман Сити»: «Победить его можно только до Рождества, потом он выдает 5-месячную серию без поражений. Не удивлюсь, случись подобное снова. «Горожан» нельзя списывать со счетов»

Трент Александер-Арнолд призвал не списывать «Манчестер Сити» со счетов.

«Конечно, [спад у «горожан»] стал большим сюрпризом для всех.

Я всегда говорил, что если у тебя и есть шанс победить «Ман Сити», то только до Рождества. Думаю, в течение первых трех-четырех месяцев он только набирает обороты, а после Рождества и Нового года о победе можно забыть.

Честно, об этом можно забыть, потому что мало кто [способен их потом обыграть]. После того как в районе Нового года у них все налаживается, они выдают пятимесячную серию без поражений, в течение которой могут один или два раза сыграть вничью. Но победы продолжаются, они продолжают выигрывать.

Я бы не удивился, случись подобное снова. Возможно, «горожане» потеряли больше очков, чем обычно, но они выиграли четыре титула подряд, пару сезонов назад сделали требл, они невероятно сильны и располагают футболистами мирового уровня, а также потрясающим тренером.

Поэтому их никогда нельзя списывать со счетов, и я бы не удивился, если бы они вернулись в гонку за титулом к концу сезона», – заявил защитник.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 15-го тура с 35 очками и матчем в запасе. «Челси» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Сити» – 4-й, «Тоттенхэм» – 11-й, «МЮ» – 13-й

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoТрент Александер-Арнолд
logoПеп Гвардиола
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