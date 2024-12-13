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Агуэро о том, что Пеп показал фанатам «Ливерпуля» 6 пальцев: «Естественная реакция на кричалки. Мы взяли шесть титулов – это холодный неопровержимый факт»

Серхио Агуэро не видит ничего плохого в жесте Пепа Гвардиолы на «Энфилде».

В конце матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» болельщики хозяев начали скандировать в адрес испанского тренера: «Утром тебя уволят!»

Гвардиола в ответ показал фанатам 6 пальцев – столько раз команда при нем выиграла АПЛ.

«Я не понимаю, почему столько внимания уделялось реакции Гвардиолы на толпу на «Энфилде». Естественная реакция на кричалки фанатов.

Разве Пеп сказал что-то, не соответствующее действительности? Мы выиграли шесть титулов за последние годы, и это просто холодный неопровержимый факт», – отметил экс-форвард «горожан» в интервью Stake.

Гвардиола показал фанатам «Ливерпуля» 6 пальцев в ответ на кричалку «Утром тебя уволят!»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
logoЭнфилд
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoСерхио Агуэро
logoЛиверпуль
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