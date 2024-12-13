Агуэро о том, что Пеп показал фанатам «Ливерпуля» 6 пальцев: «Естественная реакция на кричалки. Мы взяли шесть титулов – это холодный неопровержимый факт»
Серхио Агуэро не видит ничего плохого в жесте Пепа Гвардиолы на «Энфилде».
В конце матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» болельщики хозяев начали скандировать в адрес испанского тренера: «Утром тебя уволят!»
Гвардиола в ответ показал фанатам 6 пальцев – столько раз команда при нем выиграла АПЛ.
«Я не понимаю, почему столько внимания уделялось реакции Гвардиолы на толпу на «Энфилде». Естественная реакция на кричалки фанатов.
Разве Пеп сказал что-то, не соответствующее действительности? Мы выиграли шесть титулов за последние годы, и это просто холодный неопровержимый факт», – отметил экс-форвард «горожан» в интервью Stake.
Гвардиола показал фанатам «Ливерпуля» 6 пальцев в ответ на кричалку «Утром тебя уволят!»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
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