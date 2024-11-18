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Адиев о словах Черчесова про «бесхозную» сборную Казахстана: «Они меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него?»

Магомеда Адиева задели слова Станислава Черчесова о «бесхозной» сборной Казахстана.

Говоря о шестиматчевой серии без побед, нынешний главный тренер команды заявил: «Сборная была бесхозна до меня. Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса: мы не играли на синтетике в Астане, где у нас преимущество, у нас не было допдней на подготовку».

«Сборная не забила ни одного мяча, это не добавляет позитива. Ожидания были несколько другими с приходом Станислава Черчесова. То есть рассчитывали, что результаты будут лучше, чем у меня. К сожалению, получилось не то, что все ожидали.

Понятно, что соперники сильнее. Но когда они сильнее, очень важен тактический подход. И при работе тренерского штаба под моим руководством были непростые соперники.

Очень уважительно отношусь к Станиславу Саламовичу. Но слова про бесхозную команду, конечно же, меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него?

Конечно, это его суждение. Но считаю, что мы за два года во главе с [бывшим] президентом федерации Барменкуловым пришли к позитивным результатам.

Всегда буду болеть за сборную Казахстана. Мне хотелось бы, чтобы и Черчесов привел команду к наилучшим результатам. Буду только рад, если результаты будут лучше, чем у Адиева», – сказал бывший главный тренер сборной Казахстана.

0:15 – итог Черчесова в Лиге наций. Холанд добил Казахстан хет-триком

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Казахстана по футболу
Федерация футбола Казахстана
logoМагомед Адиев
logoSports – Казахстан
Адилет Барменкулов
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