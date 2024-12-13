Ловчев о Станковиче в «Спартаке»: «Было видно сразу, что пришел тренер с яйцами. Он передает характер игрокам»
Евгений Ловчев назвал Деяна Станковича тренером с характером.
«То, что пришел тренер с характером и яйцами, это было видно сразу, как только начался чемпионат. Когда проиграли 0:2 «Оренбургу», второй матч был с «Химками», я увидел, какой был Станкович: он ходил вокруг поля, нервничал.
Когда стали выигрывать 3:0, и «Химки» забили в конце, он взял бутылку и засадил ее в сторону запасных игроков. Я сказал, что этот парень с характером. Этот характер он сейчас передает футболистам.
Но это сказка, так не бывает все время. Вопрос, хватит ли этих эмоций? Нужно еще и мастерство. У кого‑то его больше, у кого‑то – меньше, – сказал экс-игрок «Спартака».
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