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Анзор Кавазашвили: «Латышонок – лучший вратарь РПЛ. Напоминает Яшина»

Анзор Кавазашвили считает Евгения Латышонка лучшим вратарем в Мир РПЛ.

– Кто, на ваш взгляд, лучший вратарь первой части сезона РПЛ?

– Парень из «Зенита». Латышонок.

– Почему именно он?

– У него не было серьезных ошибок. И он напоминает мне Яшина.

– Даже так?

– Да, по манере игры, по фактуре. По фигуре, по выходам из ворот. Напоминает мне Льва Ивановича, – сказал бывший голкипер сборной СССР.

Опубликовано: Sports
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoАнзор Кавазашвили
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Латышонок
logoЛев Яшин
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