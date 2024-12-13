Анзор Кавазашвили: «Латышонок – лучший вратарь РПЛ. Напоминает Яшина»

Анзор Кавазашвили считает Евгения Латышонка лучшим вратарем в Мир РПЛ.

– Кто, на ваш взгляд, лучший вратарь первой части сезона РПЛ?

– Парень из «Зенита ». Латышонок.

– Почему именно он?

– У него не было серьезных ошибок. И он напоминает мне Яшина.

– Даже так?

– Да, по манере игры, по фактуре. По фигуре, по выходам из ворот. Напоминает мне Льва Ивановича, – сказал бывший голкипер сборной СССР.