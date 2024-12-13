Анзор Кавазашвили: «Латышонок – лучший вратарь РПЛ. Напоминает Яшина»
Анзор Кавазашвили считает Евгения Латышонка лучшим вратарем в Мир РПЛ.
– Кто, на ваш взгляд, лучший вратарь первой части сезона РПЛ?
– Парень из «Зенита». Латышонок.
– Почему именно он?
– У него не было серьезных ошибок. И он напоминает мне Яшина.
– Даже так?
– Да, по манере игры, по фактуре. По фигуре, по выходам из ворот. Напоминает мне Льва Ивановича, – сказал бывший голкипер сборной СССР.
Опубликовано: Sports
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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