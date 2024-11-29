Кавазашвили о Тюкавине: «Давно надо было уезжать в Европу. Там лучшие легионеры, а у нас – посредственные. Сейчас, может, никто уже и не возьмет»
Анзор Кавазашвили посоветовал Константину Тюкавину уезжать играть в Европу.
«Тюкавину давно надо было уезжать в Европу. Если еще и возможность была.
Там другой футбол, чем в России. В Европе играют лучшие легионеры, а у нас – посредственные. Когда ты играешь с посредственными футболистами, то ты сам посредственный.
В Европе футбол развит намного лучше, быстрее учишься играть. Сейчас, может, Тюкавина никто уже и не возьмет», – сказал бывший вратарь сборной СССР и «Спартака».
В текущем сезоне Мир РПЛ 22-летний Тюкавин забил 5 голов и отдал 1 ассист в 16 матчах. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости