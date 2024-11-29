Кавазашвили о Тюкавине: «Давно надо было уезжать в Европу. Там лучшие легионеры, а у нас – посредственные. Сейчас, может, никто уже и не возьмет»

Анзор Кавазашвили посоветовал Константину Тюкавину уезжать играть в Европу.

«Тюкавину давно надо было уезжать в Европу. Если еще и возможность была.

Там другой футбол, чем в России. В Европе играют лучшие легионеры, а у нас – посредственные. Когда ты играешь с посредственными футболистами, то ты сам посредственный.

В Европе футбол развит намного лучше, быстрее учишься играть. Сейчас, может, Тюкавина никто уже и не возьмет», – сказал бывший вратарь сборной СССР и «Спартака».

В текущем сезоне Мир РПЛ 22-летний Тюкавин забил 5 голов и отдал 1 ассист в 16 матчах. Его статистика – здесь.