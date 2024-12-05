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  • «Соболев пойдет по рукам и арендам. Он сам себя погубил, уйдя из «Спартака». Кавазашвили о форварде «Зенита»
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«Соболев пойдет по рукам и арендам. Он сам себя погубил, уйдя из «Спартака». Кавазашвили о форварде «Зенита»

Анзор Кавазашвили считает, что Александр Соболев погубил себя, перейдя в «Зенит».

«У Соболева есть талант во всем, но у него недостаточно характера, чтобы играть на высшем уровне.

Нельзя отвечать на грубость соперника грубостью, как это делает Саша. Бьют только сильнейших, а если ты сильнейший, то должен благосклонно относиться к сопернику и смотреть на него сверху, чтобы он не мог остановить тебя. Александру надо сбавить хамское поведение на поле, даже когда его соперники вынуждают быть хамом.

Он сам себя погубил, уйдя из «Спартака». Соболев пойдет по рукам и арендам – таких примеров было много. «Зенит» со всех команд берет лучших, и эти игроки пропадают. Александр – следующий игрок «Зенита», который пропадет», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Напомним, что у Соболева нет результативных действий в 10 матчах Мир РПЛ в составе «Зенита».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoАнзор Кавазашвили
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoСпартак
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