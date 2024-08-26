«Боруссия» отдаст Мукоко «Ницце» в аренду с правом выкупа дороже 12 млн евро

Юссуфа Мукоко продолжит карьеру в чемпионате Франции.

« » и « » договорились о переходе 19-летнего нападающего на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо.

У французского клуба будет право выкупа игрока. Сумма полноценного трансфера будет выше, чем 12 миллионов евро, о которых сообщалось в некоторых СМИ. Пункт о выкупе не будет обязательным.

пройдет медосмотр для нового клуба во вторник.

В прошлом сезоне Бундеслиги Юссуфа провел 20 матчей и забил 5 голов. Его статистика – здесь.