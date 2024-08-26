«Боруссия» отдаст Мукоко «Ницце» в аренду с правом выкупа дороже 12 млн евро
Юссуфа Мукоко продолжит карьеру в чемпионате Франции.
«Ницца» и «Боруссия» договорились о переходе 19-летнего нападающего на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо.
У французского клуба будет право выкупа игрока. Сумма полноценного трансфера будет выше, чем 12 миллионов евро, о которых сообщалось в некоторых СМИ. Пункт о выкупе не будет обязательным.
Мукоко пройдет медосмотр для нового клуба во вторник.
В прошлом сезоне Бундеслиги Юссуфа провел 20 матчей и забил 5 голов. Его статистика – здесь.
Всё время говорили, что он переписанный, многое бы объясняло, но с другой стороны, ну а в Боруссии, что, совсем дураки сидят?
Но за те ограниченные игровые минуты он оставил хорошие впечатления, даже в матче против Манчестер Сити.
Возможно в этом сезоне он получил бы игровое время благодаря травматизму Гирасси, но его агент решил сжечь все мосты и сам игрок не против сменить обстановку
Думаю, что он неплохо проявит себя во Франции, если конечно не поломается, тем более ему лишь 19, пацан ещё. Многие игроки раскрываются только к 23, а тут уже хоронят пацана.
Если не поломается и будет играть больше 2000 минут, то спокойно забьет 15-20 голов в Лиге 1.
Удачи ему!
При Терзиче все молодые игроки без исключения будто деградировали. Мукоко просто не повезло, оказался не в том месте, не в то время.