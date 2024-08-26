«Боруссия» отдаст Мукоко «Ницце» в аренду с правом выкупа дороже 12 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Ницца бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Юссуфа Мукоко Футбол

Юссуфа Мукоко продолжит карьеру в чемпионате Франции.

«Ницца» и «Боруссия» договорились о переходе 19-летнего нападающего на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо.

У французского клуба будет право выкупа игрока. Сумма полноценного трансфера будет выше, чем 12 миллионов евро, о которых сообщалось в некоторых СМИ. Пункт о выкупе не будет обязательным. 

Мукоко пройдет медосмотр для нового клуба во вторник. 

В прошлом сезоне Бундеслиги Юссуфа провел 20 матчей и забил 5 голов. Его статистика – здесь.

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10 комментариев
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Потенциальные 12+ млн весьма неплохо за 40-летнего игрока.
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Очень странный тип. По молодняку бил просто все рекорды, которые были, а во взрослом футболе вообще ничем не запомнился.
Всё время говорили, что он переписанный, многое бы объясняло, но с другой стороны, ну а в Боруссии, что, совсем дураки сидят?
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Ответ Даниил Александров
Очень странный тип. По молодняку бил просто все рекорды, которые были, а во взрослом футболе вообще ничем не запомнился. Всё время говорили, что он переписанный, многое бы объясняло, но с другой стороны, ну а в Боруссии, что, совсем дураки сидят?
Во взрослом уровне достаточного игрового времени не дали. К тому же оказался не в том месте, не в то время. Сначала пришлось сидеть под Холландом, а потом страдать из-за недоверия Терзича к молодняку и стиля игры, который не подходил Мукоко.
Но за те ограниченные игровые минуты он оставил хорошие впечатления, даже в матче против Манчестер Сити.
Возможно в этом сезоне он получил бы игровое время благодаря травматизму Гирасси, но его агент решил сжечь все мосты и сам игрок не против сменить обстановку
Думаю, что он неплохо проявит себя во Франции, если конечно не поломается, тем более ему лишь 19, пацан ещё. Многие игроки раскрываются только к 23, а тут уже хоронят пацана.
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Кто бы что не говорил, лично я верю в Мукоко. Талант у него всё ещё огромный, нужны игровое время и опыт, а дальше вопрос времени.
Если не поломается и будет играть больше 2000 минут, то спокойно забьет 15-20 голов в Лиге 1.
Удачи ему!
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Как то быстро он сдулся. Вроде не так давно котировался примерно на уровне Мусиалы, но тот очень прибавил, а Мукоко наоборот.
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Ещё совсем недавно ему пророчили статус очередной звёзды взошедшей в Дортмунде, мды...
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Ответ Даниил Александров
Очень странный тип. По молодняку бил просто все рекорды, которые были, а во взрослом футболе вообще ничем не запомнился. Всё время говорили, что он переписанный, многое бы объясняло, но с другой стороны, ну а в Боруссии, что, совсем дураки сидят?
Не давали толком шанс раскрыться парню
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Ответ Евгений Сидоров
Как то быстро он сдулся. Вроде не так давно котировался примерно на уровне Мусиалы, но тот очень прибавил, а Мукоко наоборот.
Ему ещё 19 лет, на 2 года моложе Мусиалы. За это время ещё успеет сильно бустануться.
При Терзиче все молодые игроки без исключения будто деградировали. Мукоко просто не повезло, оказался не в том месте, не в то время.
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Ответ S H A R K
Кто бы что не говорил, лично я верю в Мукоко. Талант у него всё ещё огромный, нужны игровое время и опыт, а дальше вопрос времени. Если не поломается и будет играть больше 2000 минут, то спокойно забьет 15-20 голов в Лиге 1. Удачи ему!
Обидно будет потом наблюдать, как он выигрывает пару ЛЧ в условной Баварии или Ливерпуле.
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