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Миодраг Божович: «Дзюба мог бы стать большим футбольным чиновником. Он умный парень и понимает изнутри, как работает российский футбол»

Миодраг Божович считает, что Артем Дзюба мог бы стать футбольным чиновником.

«Думаю, Дзюба мог бы стать большим футбольным чиновником. У него есть большой опыт, он поиграл во многих клубах, выступал за сборную.

Он понимает изнутри, как работает российский футбол. Кто должен быть руководителем, если не бывший футболист? Плюс он очень умный парень, он может добиться многого в этой сфере.

Сейчас мы с ним не общаемся, но слежу за тем, что он говорит и делает. Я любил его как игрока. У меня сложились очень теплые отношения с ним», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoМиодраг Божович
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
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