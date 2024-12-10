Божович о ФИФА и УЕФА: «Не уважаю их, они уклон делают в политику. Почему Израиль играет, а Россия нет? Не понимаю некоторые решения»
Миодраг Божович заявил, что не уважает ФИФА и УЕФА.
– Вы уважаете ФИФА и УЕФА?
– Я не уважаю их. Они занимаются политикой. Понятно, что без них невозможно в футболе, но они уклон делают в политику.
Не сказал бы, что эти организации вредят футболу, так как там есть толковые люди, но некоторые их решения я не понимаю. Почему Израиль играет, а Россия нет? Они должны были их дисквалифицировать! – сказал бывший главный тренер клубов РПЛ.
Миодраг Божович: «Зенит» нельзя называть позором – он взял Кубок УЕФА, играл в ЛЧ. У них много денег, потому что спонсор дает – в чем проблема? Сильных всегда будут ненавидеть»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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