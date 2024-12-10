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Божович о Fan ID: «Если у тебя нет злого умысла, в чем проблема сделать? Люди должны ходить на футбол с семьями, в безопасности. Ультрас – самые опасные, многие занимаются ерундой»

Миодраг Божович не считает Fan ID причиной снижения посещаемости матчей.

– Для вас Россия – футбольная страна?

– Нет, Россия – хоккейная страна. Если бы на стадионах было больше людей, я бы назвал страну футбольной. Но условия для работы – отличные.

Я начал тренировать у вас в 2007 году, помню матч против «Крыльев» на их старом стадионе – там было болото. Сейчас же стадионы на топ-уровне.

– Народ еще не ходит на матчи из-за Fan ID.

– Я этого не понимаю. Если у тебя нет злого умысла, в чем проблема сделать карту болельщика? Не надо думать, что, если этого нет в Европе, значит, так должно быть везде – сейчас очень много опасных фанатских группировок.

Я бы сделал себе Fan ID, если бы хотел посмотреть футбольный матч. В Англии, если ты выбежишь на поле, попадешь в тюрьму и не сможешь посещать игры долгое время.

Если ты идешь на трибуну, зачем тебе файеры? Зачем другим людям вредить? Люди должны ходить на футбол с семьями, и они должны быть уверены, что будут в безопасности.

Ультрас – это самые опасные люди, у них другой работы нет, и футбол они не смотрят. Некоторые болеют за команду нормально, но среди них многие занимаются ерундой, – сказал бывший главный тренер клубов РПЛ.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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