Миодраг Божович: «В Европе не берут русских игроков, потому что там процветает русофобия. Сейчас такая мода – русских не любят, но скоро все поменяется»

Миодраг Божович заявил о русофобии в европейском футболе.

– Как вы считаете, почему так мало россиян в Европе?

– В Европе не берут русских игроков, потому что там процветает русофобия. Думаю, русским футболистам было бы неприятно находиться и играть в Европе.

Сейчас такая мода – русских не любят, но скоро все поменяется, – сказал бывший главный тренер клубов РПЛ .