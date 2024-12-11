Миодраг Божович: «В Европе не берут русских игроков, потому что там процветает русофобия. Сейчас такая мода – русских не любят, но скоро все поменяется»
Миодраг Божович заявил о русофобии в европейском футболе.
– Как вы считаете, почему так мало россиян в Европе?
– В Европе не берут русских игроков, потому что там процветает русофобия. Думаю, русским футболистам было бы неприятно находиться и играть в Европе.
Сейчас такая мода – русских не любят, но скоро все поменяется, – сказал бывший главный тренер клубов РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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