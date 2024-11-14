Палмер о Евро: «После сезона, что у меня был, я вдруг не играю в первых двух матчах. Помню, Уоткинс вышел на поле, и я думал: «Почему не я?»

Коул Палмер рассказал о переживаниях из-за игрового времени на Евро.

«Честно говоря, меня расстраивало мое положение в сборной Англии. Не то чтобы игроки были плохими. Просто после того сезона, который у меня был, после той формы, в которой я находился, после всего, что у меня получалось... и вдруг я не играю в первых двух матчах, даже когда команда испытывала трудности – это было типа «Почему?», понимаете, о чем я?

Если меня выпускают в третьем матче, и я ничего не показываю, тогда я не могу ничего сказать. Мне просто нужно было попытаться пробиться. Помню, Уоткинс вышел на поле, и я думал: «Почему не я?»

Я чувствовал, что забью. Даже в отеле накануне игры я просто смотрел в зеркало и думал: «Что я буду делать, если забью? Буду ли я праздновать? Или просто сойду с ума?» – сказал полузащитник сборной Англии и «Челси».

Палмер принял участие в 5 матчах на Евро-2024, каждый раз выходя на замену. Он отметился голевой передачей и забил в финале с Испанией (1:2).

Палмер о «Челси»: «Я вообще не собирался туда переходить, меня уговорили. Просто понял, что в «Сити» не буду играть столько, сколько хочу»