Галлас о Палмере: «Он может стать лучшим в Европе, но должен играть в сборной Англии так же, как в «Челси»
Вильям Галлас заявил, что Коул Палмер может стать лучшим в Европе.
Полузащитник «Челси» сделал дубль с пенальти в последней игре против «Тоттенхэма» в АПЛ (4:3).
«Коул Палмер может стать лучшим игроком в Европе, но я не хочу нарекать его лучшим, пока он не начнет показывать такую же игру в сборной Англии, какую он демонстрирует в «Челси».
Он уже провел столько замечательных игр за «Челси» и, кажется, совсем не чувствует давления, он настолько спокоен. Эти два пенальти прекрасно его характеризуют. Энцо Мареска дал ему столько свободы и позволил играть именно там, где ему лучше всего, и это прекрасно сработало», – сказал бывший защитник «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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