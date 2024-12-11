Галлас о Палмере: «Он может стать лучшим в Европе, но должен играть в сборной Англии так же, как в «Челси»

Вильям Галлас заявил, что Коул Палмер может стать лучшим в Европе.

Полузащитник «Челси» сделал дубль с пенальти в последней игре против «Тоттенхэма» в АПЛ (4:3).

«Коул Палмер может стать лучшим игроком в Европе, но я не хочу нарекать его лучшим, пока он не начнет показывать такую же игру в сборной Англии, какую он демонстрирует в «Челси».

Он уже провел столько замечательных игр за «Челси» и, кажется, совсем не чувствует давления, он настолько спокоен. Эти два пенальти прекрасно его характеризуют. Энцо Мареска дал ему столько свободы и позволил играть именно там, где ему лучше всего, и это прекрасно сработало», – сказал бывший защитник «Челси ».