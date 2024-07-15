«Ямаль может стать лучше Месси». Баслер о Ламине

Марио Баслер считает, что Ламин Ямаль может превзойти Лионеля Месси.

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии сравнил качества 17-летнего испанца и : «Ямаль может стать лучше Месси».

играет на позиции полузащитника в «Барселоны». Он стал лучшим молодым игроком , отметившись на турнире одним голом и четырьмя результативными передачами за сборную .Испанцы выиграли чемпионат Европы, обыграв Англию (2:1) в финале.

Позднее сборная Аргентины одолела Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки. Этот трофей стал 45-м в карьере Месси, сделав его самым титулованным футболистом в истории.