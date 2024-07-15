«Ямаль может стать лучше Месси». Баслер о Ламине

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу Марио Баслер Евро-2024 Интер Майами Ламин Ямаль Футбол

Марио Баслер считает, что Ламин Ямаль может превзойти Лионеля Месси.

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии сравнил качества 17-летнего испанца и Лионеля Месси: «Ямаль может стать лучше Месси».

Ямаль играет на позиции полузащитника в «Барселоны». Он стал лучшим молодым игроком Евро-2024, отметившись на турнире одним голом и четырьмя результативными передачами за сборную Испании.Испанцы выиграли чемпионат Европы, обыграв Англию (2:1) в финале.

Позднее сборная Аргентины одолела Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки. Этот трофей стал 45-м в карьере Месси, сделав его самым титулованным футболистом в истории.

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69 комментариев
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Сколько уже было этих вторых Месси? Как там тот парень из Барсы...Ансу Фати поживает?
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+30
Ответ Kanye East_1116222356
Для этого Ямалю нужно найти праймовых Хави с Иньестой и подружиться с Инфантино
Когда Роналду выиграл Евро, его болельщики стали писать, что теперь он официально величайший футболист как минимум XXI века, ведь у него есть трофей со сборной, в отличие от Месси.

Тогда Месси выиграл Копа Америка 2021. Но болельщики Роналду стали писать, что это не считается, ведь турнир проводят слишком часто, и вообще это кубок водокачки, ведь там нет европейских сборных.

Тогда Месси выиграл Финалиссиму, разгромив чемпиона Европы. Но болельщики Роналду стали писать, что это не настоящий трофей, ведь турнир состоит всего из одного матча.

Тогда Месси выиграл Кубок Мира, где играют в том числе сильнейшие европейские сборные и который не состоит из одного матча. Но болельщики Роналду стали писать, что титул был куплен и подстроен ФИФА с помощью десяти левых пенок.

Где та грань, после которой болельщик Роналду говорит себе: "Нет, я уже не могу настолько стыдно врать. Это уже за пределами добра и зла, я же всё-таки человек. Мне надо остановиться". Существует ли она вообще?
+32
-5
+27
Месси - единственный игрок на моей памяти который постоянно был эффективным в продвижении мяча на малосвободном пространстве
+31
-6
+25
Ответ Kanye East_1116222356
Для этого Ямалю нужно найти праймовых Хави с Иньестой и подружиться с Инфантино
Месси не виноват, если Роналду не может выиграть крупного трофея после ухода из Реала без "папика" Переса и после внедрения VAR:)

История показывает, что с Месси соревновался сам Перес, а не всякие Роналду, Модрич, Бензема...
+21
-8
+13
Ямал конечно очень талантлив, но талант Месси совершенно на другом уровне. Это недостижимо, ибо биологично. У Ямаля нет низко посаженного центра тяжести, он не может накрутить пол команды. Видение поля тоже хромает. Близкий к Месси по уровню скилла закончил свою карьеру поедая бургеры в Мадриде.
+12
-2
+10
Ямаль может стать самым молодым футболистом, который может стать лучше Месси
+12
-4
+8
А что он умеет как Месси?.. Ничего.. Factos..
+7
-1
+6
«новых Месси» мы навидались, а тут даже лучше
+7
-3
+4
Ответ Алексей Борисов
Азар, Mагуайр?
Азар в основном продвигал бургеры себе в рот)
+11
-7
+4
А может и не стать.
+4
0
+4
Ответ Диман5454
Месси - единственный игрок на моей памяти который постоянно был эффективным в продвижении мяча на малосвободном пространстве
Азар, Mагуайр?
+5
-1
+4
Ответ аффтар жжёт
Когда-то и про Криша с Месси говорили, что они никогда не смогут превзойти Зидана или Роналдо. А до этого был Марадона. А до него Пеле. В каждом следующем поколении появляются таланты, которые повышают планку, но на старте их карьеры в это невозможно поверить. Но всегда найдутся староверы с мантрой "раньше было лучше" 😉
Я понимаю общий посыл и, в целом, согласен, но уровень Месси и Криштиану - это даже не раз в поколение. Это буквально единственные в истории.

Зидан один из моих любимых игроков, я восхищаюсь им, но даже он такого в карьере не достиг. Зубастик, возможно, мог, но не смог в итоге.

Карьеры этих двух - это куча вещей помимо гигантского таланта. Долголетие (имею ввиду и подход, и желание), статистика, титулы, партнёры, здоровье. Всё сложилось, такое может и действительно не повториться. Великие, безусловно, будут, но, возможно, не настолько.
+4
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+4
Боян Кркич вышел из чата)))
+4
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+3
Ответ Ллб
Вот взяли моду хейтерки проводить аналогию с Фати. Фати никто и никогда не выписывал в таком количестве авансов из мира футбола. Да, многие из структуры барсы и болельщиков барсы заявляли о его большом таланте , но так таких вариантов было множество и в истории других клубов , когда талантливые игроки не реализовывали потенциал. Были конечно горячие головы из стана фанатов , которые и золотой мяч ему вручали авансом , но я, лично ( да и большинство адекватных и понимающих игру болельщиков клуба), к числу таких никогда не относился ,хотя много лет фан барсы. У Барсы самые яркие примеры -- это Фати и Боян , в плане нереализованых авансов. Фати никогда не играл на таком уровне в 16 ( да и никогда вообще) и не получал столько восторгов от всего футбольного мира , а не только от фанов барсы.
Плюсую! Фати был хорош в реализации, с высокой конверсией из момента в гол и на этом всё. Никаких особых талантов в дриблинге, ни в пасе, ни в чтении игры. Это было видно сразу и эйфории по поводу него никакой не вызывало.
Как только пошли травмы упала реализации и на этом сильные стороны закончились.

Даже на пике язык не поворачивался сказать, что это "второй Месси".
+5
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+2
Денис Давыдов единственный наследник Месси
+2
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Нет. Вчера в финале в основном отдавал назад, мало обострял, двигался неспеша. Ни скорость ни дриблинг ни культура паса ни игровое мышление, не дотягивает даже до топов уровня сильвы или азара,а месси это вообще другая планета. Да только 17 может ещё набрать, а может провалится,но это вилами по воде, однако звание че у него уже не отнимут
+4
-2
+2
Давайте дальше грузите молодого парня! Мало авансов и восхищений выдали!
+2
-1
+1
Сомневаюсь. Месси стал Месси, потому что и его партнёры по команде были на уровне лучших в истории
+7
-6
+1
Ответ Consistency
С одной стороны, действительно может превзойти Месси. С другой стороны, может и не превзойти, и ниже я напишу почему * * * * * * Почему
По третьему пункту -- сомнительно.....Хотяяя, чем чёрт не шутит

По пятому -- категорически не согласен
+2
-1
+1
Ответ Молодой Френки
Ямал конечно очень талантлив, но талант Месси совершенно на другом уровне. Это недостижимо, ибо биологично. У Ямаля нет низко посаженного центра тяжести, он не может накрутить пол команды. Видение поля тоже хромает. Близкий к Месси по уровню скилла закончил свою карьеру поедая бургеры в Мадриде.
Но Месси в сезоне 2005/06 играл не лучше чем нынешний Ямал. Посмотрим что у паренька выйдет
+2
-1
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Ответ vtsch4svws
Комментарий удален модератором
их выпускают там же, где и свидетелей очередных новых месси
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Может, но маловероятно. Не припомню человека на уровне Месси (в плане эффективности, видения поля и поддержания уровня на протяжении стольких лет) за последние 25 лет, что смотрю футбол. Феномен был невероятен, Роналдиньо, но Месси это что-то. Буду рад ошибиться, чтобы насладиться игрой Ямаля на уровне большем, чем у Месси
0
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Ответ Антонио Мартынов
Сколько уже было этих вторых Месси? Как там тот парень из Барсы...Ансу Фати поживает?
Комментарий удален модератором
Ответ Антонио Мартынов
Сколько уже было этих вторых Месси? Как там тот парень из Барсы...Ансу Фати поживает?
Вот взяли моду хейтерки проводить аналогию с Фати. Фати никто и никогда не выписывал в таком количестве авансов из мира футбола.
Да, многие из структуры барсы и болельщиков барсы заявляли о его большом таланте , но так таких вариантов было множество и в истории других клубов , когда талантливые игроки не реализовывали потенциал. Были конечно горячие головы из стана фанатов , которые и золотой мяч ему вручали авансом , но я, лично ( да и большинство адекватных и понимающих игру болельщиков клуба), к числу таких никогда не относился ,хотя много лет фан барсы.
У Барсы самые яркие примеры -- это Фати и Боян , в плане нереализованых авансов.

Фати никогда не играл на таком уровне в 16 ( да и никогда вообще) и не получал столько восторгов от всего футбольного мира , а не только от фанов барсы.
+21
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0
Ямаль ворвался ярко. Так рано и уже такой громкий успех.
В этом он даже опережает Месси, ведь тот только в 18 стал заходить в основу Барсы. Но очень быстро прогрессировал.
У Ламина есть пару-тройку лет, но скачок до уровня Месси даже 19-20 лет надо сделать значительный.
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Ответ Kanye East_1116222356
Для этого Ямалю нужно найти праймовых Хави с Иньестой и подружиться с Инфантино
Главное чтобы парня кикбоксера с Марокко не нашёл!
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Ответ Арчибалрог
Когда Роналду выиграл Евро, его болельщики стали писать, что теперь он официально величайший футболист как минимум XXI века, ведь у него есть трофей со сборной, в отличие от Месси. Тогда Месси выиграл Копа Америка 2021. Но болельщики Роналду стали писать, что это не считается, ведь турнир проводят слишком часто, и вообще это кубок водокачки, ведь там нет европейских сборных. Тогда Месси выиграл Финалиссиму, разгромив чемпиона Европы. Но болельщики Роналду стали писать, что это не настоящий трофей, ведь турнир состоит всего из одного матча. Тогда Месси выиграл Кубок Мира, где играют в том числе сильнейшие европейские сборные и который не состоит из одного матча. Но болельщики Роналду стали писать, что титул был куплен и подстроен ФИФА с помощью десяти левых пенок. Где та грань, после которой болельщик Роналду говорит себе: "Нет, я уже не могу настолько стыдно врать. Это уже за пределами добра и зла, я же всё-таки человек. Мне надо остановиться". Существует ли она вообще?
Нет не существует.
0
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Ответ Krasno_Beliy_Shturmovik
Какой же бред…. Ему до Месси как до Луны на самокате…. Конечно, поговорить - это хорошо, но надо же и чуть меру знать… В принципе, можно по аналогу утверждать, что Ямаль может встретить динозавра.
Когда-то и про Криша с Месси говорили, что они никогда не смогут превзойти Зидана или Роналдо. А до этого был Марадона. А до него Пеле. В каждом следующем поколении появляются таланты, которые повышают планку, но на старте их карьеры в это невозможно поверить. Но всегда найдутся староверы с мантрой "раньше было лучше" 😉
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-4
0
Ответ Krasno_Beliy_Shturmovik
Какой же бред…. Ему до Месси как до Луны на самокате…. Конечно, поговорить - это хорошо, но надо же и чуть меру знать… В принципе, можно по аналогу утверждать, что Ямаль может встретить динозавра.
Ну так-то Месси в его возрасте был никто, а Ямаль уже Чемпион Европы и лучший ассистен турнира.
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Я понимаю общий посыл и, в целом, согласен, но уровень Месси и Криштиану - это даже не раз в поколение. Это буквально единственные в истории. Зидан один из моих любимых игроков, я восхищаюсь им, но даже он такого в карьере не достиг. Зубастик, возможно, мог, но не смог в итоге. Карьеры этих двух - это куча вещей помимо гигантского таланта. Долголетие (имею ввиду и подход, и желание), статистика, титулы, партнёры, здоровье. Всё сложилось, такое может и действительно не повториться. Великие, безусловно, будут, но, возможно, не настолько.
В том-то и дело, что Месси и Криш на сегодняшний день лучшие в истории футбола. Но в 2006м или в 2010м мало кто бы смог так про них сказать даже в перспективе. Поэтому у Ямаля, Мбаппе или Холланда есть все шансы их превзойти. Никто не знает будущего, поэтому глупо говорить, что это невозможно априори. Я тоже слабо верю, что кто-то сможет затмить Месси, но не исключаю такого варианта
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