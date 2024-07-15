«Ямаль может стать лучше Месси». Баслер о Ламине
Марио Баслер считает, что Ламин Ямаль может превзойти Лионеля Месси.
Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии сравнил качества 17-летнего испанца и Лионеля Месси: «Ямаль может стать лучше Месси».
Ямаль играет на позиции полузащитника в «Барселоны». Он стал лучшим молодым игроком Евро-2024, отметившись на турнире одним голом и четырьмя результативными передачами за сборную Испании.Испанцы выиграли чемпионат Европы, обыграв Англию (2:1) в финале.
Позднее сборная Аргентины одолела Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки. Этот трофей стал 45-м в карьере Месси, сделав его самым титулованным футболистом в истории.
Тогда Месси выиграл Копа Америка 2021. Но болельщики Роналду стали писать, что это не считается, ведь турнир проводят слишком часто, и вообще это кубок водокачки, ведь там нет европейских сборных.
Тогда Месси выиграл Финалиссиму, разгромив чемпиона Европы. Но болельщики Роналду стали писать, что это не настоящий трофей, ведь турнир состоит всего из одного матча.
Тогда Месси выиграл Кубок Мира, где играют в том числе сильнейшие европейские сборные и который не состоит из одного матча. Но болельщики Роналду стали писать, что титул был куплен и подстроен ФИФА с помощью десяти левых пенок.
Где та грань, после которой болельщик Роналду говорит себе: "Нет, я уже не могу настолько стыдно врать. Это уже за пределами добра и зла, я же всё-таки человек. Мне надо остановиться". Существует ли она вообще?
История показывает, что с Месси соревновался сам Перес, а не всякие Роналду, Модрич, Бензема...
Зидан один из моих любимых игроков, я восхищаюсь им, но даже он такого в карьере не достиг. Зубастик, возможно, мог, но не смог в итоге.
Карьеры этих двух - это куча вещей помимо гигантского таланта. Долголетие (имею ввиду и подход, и желание), статистика, титулы, партнёры, здоровье. Всё сложилось, такое может и действительно не повториться. Великие, безусловно, будут, но, возможно, не настолько.
Как только пошли травмы упала реализации и на этом сильные стороны закончились.
Даже на пике язык не поворачивался сказать, что это "второй Месси".
По пятому -- категорически не согласен
Да, многие из структуры барсы и болельщиков барсы заявляли о его большом таланте , но так таких вариантов было множество и в истории других клубов , когда талантливые игроки не реализовывали потенциал. Были конечно горячие головы из стана фанатов , которые и золотой мяч ему вручали авансом , но я, лично ( да и большинство адекватных и понимающих игру болельщиков клуба), к числу таких никогда не относился ,хотя много лет фан барсы.
У Барсы самые яркие примеры -- это Фати и Боян , в плане нереализованых авансов.
Фати никогда не играл на таком уровне в 16 ( да и никогда вообще) и не получал столько восторгов от всего футбольного мира , а не только от фанов барсы.
В этом он даже опережает Месси, ведь тот только в 18 стал заходить в основу Барсы. Но очень быстро прогрессировал.
У Ламина есть пару-тройку лет, но скачок до уровня Месси даже 19-20 лет надо сделать значительный.