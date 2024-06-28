Ямаль о сравнениях с Месси: «Он лучший в истории. Никто с ним не сравнится, и уж тем более я. Хотел бы достигнуть хотя бы половины того, что он»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль высказался о сравнениях с Лионелем Месси.

«Он лучший игрок в истории, и то, что меня сравнивают с ним, невероятно.

Но никто не может с ним сравниться, и уж тем более я, только начинающий играть. Хотел бы я достигнуть хотя бы половины того, чего достиг он за карьеру», – сказал вингер «Барселоны» и сборной Испании.

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42 комментария
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Ямаль дал очень хороший ответ,браво!
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Отстаньте от ребенка,
какой нахрен Месси. Парень только первые шаги во взрослом футболе делает, а ему уже психику прощупывают на каждом втором интервью, неуместными сравнениями и чрезмерными авансами/ожиданиями
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В таком возрасте такие высказывания, молодец
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Скромный парень. Алиночке Загитовой бы у него поучиться.
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Ну так то половина карьеры Месси это примерно
422 гола
150 передач
22 титула
4 ЗМ
Я бы сказал, что можно провести 20% его карьеры и уже стать одним из лучших игроков своего поколения)
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Он просто правду сказал. Правда нынче яд .
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Скромность путь к успеху 👏
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Парень не по годам смышлёный и разумный! Надеюсь, что станет новой звездой футбола и сделает свою собственную блестящую карьеру!!!⚽️
+5
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Этот комментарий надо в золотую рамочку Спортса повесить )

Эх, все таки не получилось набрать плюсов и удалили (
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Вся молодежь равняется на величайшего Л.Месси.
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Очень зрелое высказывание, не смотря на возраст
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Пока что Ямаль производит впечатление адекватно и умного паренька.
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Ответ Beast
Не с того аккаунта написал, видимо
Я заскринил 🤣
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Ответ Солдатик
Он просто правду сказал. Правда нынче яд .
И правда колет глаза Роналдуфилов🤣
+2
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Ответ Кирилл
Этот комментарий надо в золотую рамочку Спортса повесить ) Эх, все таки не получилось набрать плюсов и удалили (
Не с того аккаунта написал, видимо
+2
-1
+1
Сколько будет, если бесконечность поделить на два?
+2
-1
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Ответ Н.Ф.
Сколько будет, если бесконечность поделить на два?
Бесконечность
+1
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Ответ Spartakus1984
А Пеле кто тогда?
Бывший игрок сборной Бразилии. Один из лучших в истории. Но тут же чётко и правильно написано, Месси лучший. Да даже и Вы понимаете, что спорить об этом бесполезно) Месси лучший на века 🎖️!!!
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Ответ Tun
Ямаль - самый молодой игрок, который ответил на вопрос о сравнении с Месси!!
А ты 40 летний пацан,который хейтит 16 летнего паренька
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Ответ войд
Сейчас б сына Фифа считать лучшим в истории🤦‍♂️ С каждым вью Ламала всё больше убеждаюсь,что ничего толкового из этого бруска не выйдет)
а кто лучший?)
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Ответ Spartakus1984
Вот Маразматики и не понимают,что Пеле самый великий.А малотеки которые н знают как Пеле даже выглядит,естественно будут фанатеть от Месси.
" н знают как Пеле даже выглядит"
Дай угадаю... Как скелет человека?
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Амбициозный парень. Хочет получить 4 Золотых мяча...
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Ответ Spartakus1984
Не согласен.С чего вдруг Месси лучше если у Пеле более 1000 голов,3 чемпионата мира выиграно и один из них в 17 лет еще.И кто был назван королем футбола.Только малолетки могут этого не понимать.
Пеле ставить на одну полку с Месси, это как Головина сравнивать с де Брейне. Только маразматики могут этого не понимать.
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Ответ войд
Да много кто лучше пенальтиста-пешехода)
фамилии в студию!
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Ответ Александр Барков
фамилии в студию!
Счас скажет что лучший пенальтист Роналду
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Ответ neuner
если бы игрок Барселоны сказал правду, его бы завтра в клубе не было))
Беллингем все свои соц.сети посвятил Месси , достаточно посмотреть что он посетил до перехода в Реал.
Даже празднование он взял от кумира, о чем и говорил ещё будучи игроком БД.
После перехода в Реал ему зачем то подправили его же мнение и вдруг кумиром стал задан.
Что за комплексы Мадрида к Лео?)
Как будто никто не видел твитты и инстаграм Джуда, как будто никто не в состоянии в ютюбе посмотреть видео где он говорит что Месси величайший и кумир навсегда.
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Да ладно, смотря с какой позицией сравнивать. Среди вратарей он лучший, может среди защитников он лучший ?
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Как вообще его можно сравнивать с Месси ?
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Комментарий удален пользователем
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