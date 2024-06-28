Ямаль о сравнениях с Месси: «Он лучший в истории. Никто с ним не сравнится, и уж тем более я. Хотел бы достигнуть хотя бы половины того, что он»
Ламин Ямаль высказался о сравнениях с Лионелем Месси.
«Он лучший игрок в истории, и то, что меня сравнивают с ним, невероятно.
Но никто не может с ним сравниться, и уж тем более я, только начинающий играть. Хотел бы я достигнуть хотя бы половины того, чего достиг он за карьеру», – сказал вингер «Барселоны» и сборной Испании.
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какой нахрен Месси. Парень только первые шаги во взрослом футболе делает, а ему уже психику прощупывают на каждом втором интервью, неуместными сравнениями и чрезмерными авансами/ожиданиями
422 гола
150 передач
22 титула
4 ЗМ
Я бы сказал, что можно провести 20% его карьеры и уже стать одним из лучших игроков своего поколения)
Эх, все таки не получилось набрать плюсов и удалили (
Дай угадаю... Как скелет человека?
Даже празднование он взял от кумира, о чем и говорил ещё будучи игроком БД.
После перехода в Реал ему зачем то подправили его же мнение и вдруг кумиром стал задан.
Что за комплексы Мадрида к Лео?)
Как будто никто не видел твитты и инстаграм Джуда, как будто никто не в состоянии в ютюбе посмотреть видео где он говорит что Месси величайший и кумир навсегда.