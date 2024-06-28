Ямаль о сравнениях с Месси: «Он лучший в истории. Никто с ним не сравнится, и уж тем более я. Хотел бы достигнуть хотя бы половины того, что он»

Ламин Ямаль высказался о сравнениях с Лионелем Месси.

«Он лучший игрок в истории, и то, что меня сравнивают с ним, невероятно.

Но никто не может с ним сравниться, и уж тем более я, только начинающий играть. Хотел бы я достигнуть хотя бы половины того, чего достиг он за карьеру», – сказал вингер «Барселоны» и сборной .

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