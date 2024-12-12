Роберто Карлос про «Галактикос»: «Нас везде встречали как рок-звезд. Я играл через боль – в «Реале» нельзя сдаваться, говорить «нет»

Роберто Карлос рассказал, что к игрокам «Реала» относились как к рок-звездам.

Бывший защитник сборной Бразилии выступал за «Интер » (1995-1996), а затем перешел в «Мадрид ».

– Сначала в Италии было непросто – холодно, далеко от дома, у меня маленькая дочь, но через два месяца я уже адаптировался. У меня такой менталитет: я всегда готов преодолеть любые трудности.

Мы с Кафу произвели революцию на позиции фланговых защитников, постоянно атакуя, проявляя себя впереди, а не только защищаясь. Во Франции Биксант Лизаразю и Патрис Эвра пошли по этому пути.

В Италии люди не привыкли видеть защитников, которые так высоко поднимаются. В то время эталонами были Паоло Мальдини или Джузеппе Бергоми .

Я поговорил с тренером и президентом, попросил отпустить меня, потому что я хотел играть на левом фланге.

В «Реале» я оказался в команде, полной амбициозных игроков – Зеедорф , Карамбе, Пануччи, Редондо, Йерро. Мы сразу выиграли Ла Лигу, но для «Мадрида » главное – Лига чемпионов, дело в наследии Пушкаша, Ди Стефано, Хенто.

Даже когда мне было немного больно, я играл, потому что, если у тебя есть возможность надеть футболку «Реала», ты не можешь сдаваться, ты не можешь сказать «нет».

– Расскажите об эпохе «Галактикос».

– Мне это нравилось, хотя на нас оказывалось много давления, и мы выиграли не так много титулов, как хотелось бы. Все хотели победить нас.

Куда бы мы ни приезжали, нас встречали как рок-звезд, особенно во время летних предсезонных турниров, будь то Китай, США или Австрия. У нас были лучшие игроки того времени на каждой позиции, – рассказал Карлос в интервью L’Equipe.