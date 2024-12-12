Роберто Карлос про «Галактикос»: «Нас везде встречали как рок-звезд. Я играл через боль – в «Реале» нельзя сдаваться, говорить «нет»
Бывший защитник сборной Бразилии выступал за «Интер» (1995-1996), а затем перешел в «Мадрид».
– Сначала в Италии было непросто – холодно, далеко от дома, у меня маленькая дочь, но через два месяца я уже адаптировался. У меня такой менталитет: я всегда готов преодолеть любые трудности.
Мы с Кафу произвели революцию на позиции фланговых защитников, постоянно атакуя, проявляя себя впереди, а не только защищаясь. Во Франции Биксант Лизаразю и Патрис Эвра пошли по этому пути.
В Италии люди не привыкли видеть защитников, которые так высоко поднимаются. В то время эталонами были Паоло Мальдини или Джузеппе Бергоми.
Я поговорил с тренером и президентом, попросил отпустить меня, потому что я хотел играть на левом фланге.
В «Реале» я оказался в команде, полной амбициозных игроков – Зеедорф, Карамбе, Пануччи, Редондо, Йерро. Мы сразу выиграли Ла Лигу, но для «Мадрида» главное – Лига чемпионов, дело в наследии Пушкаша, Ди Стефано, Хенто.
Даже когда мне было немного больно, я играл, потому что, если у тебя есть возможность надеть футболку «Реала», ты не можешь сдаваться, ты не можешь сказать «нет».
– Расскажите об эпохе «Галактикос».
– Мне это нравилось, хотя на нас оказывалось много давления, и мы выиграли не так много титулов, как хотелось бы. Все хотели победить нас.
Куда бы мы ни приезжали, нас встречали как рок-звезд, особенно во время летних предсезонных турниров, будь то Китай, США или Австрия. У нас были лучшие игроки того времени на каждой позиции, – рассказал Карлос в интервью L’Equipe.
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