  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роберто Карлос про «Галактикос»: «Нас везде встречали как рок-звезд. Я играл через боль – в «Реале» нельзя сдаваться, говорить «нет»
11

Роберто Карлос про «Галактикос»: «Нас везде встречали как рок-звезд. Я играл через боль – в «Реале» нельзя сдаваться, говорить «нет»

Роберто Карлос рассказал, что к игрокам «Реала» относились как к рок-звездам.

Бывший защитник сборной Бразилии выступал за «Интер» (1995-1996), а затем перешел в «Мадрид».

– Сначала в Италии было непросто – холодно, далеко от дома, у меня маленькая дочь, но через два месяца я уже адаптировался. У меня такой менталитет: я всегда готов преодолеть любые трудности.

Мы с Кафу произвели революцию на позиции фланговых защитников, постоянно атакуя, проявляя себя впереди, а не только защищаясь. Во Франции Биксант Лизаразю и Патрис Эвра пошли по этому пути.

В Италии люди не привыкли видеть защитников, которые так высоко поднимаются. В то время эталонами были Паоло Мальдини или Джузеппе Бергоми.

Я поговорил с тренером и президентом, попросил отпустить меня, потому что я хотел играть на левом фланге.

В «Реале» я оказался в команде, полной амбициозных игроков – Зеедорф, Карамбе, Пануччи, Редондо, Йерро. Мы сразу выиграли Ла Лигу, но для «Мадрида» главное – Лига чемпионов, дело в наследии Пушкаша, Ди Стефано, Хенто.

Даже когда мне было немного больно, я играл, потому что, если у тебя есть возможность надеть футболку «Реала», ты не можешь сдаваться, ты не можешь сказать «нет».

– Расскажите об эпохе «Галактикос».

– Мне это нравилось, хотя на нас оказывалось много давления, и мы выиграли не так много титулов, как хотелось бы. Все хотели победить нас.

Куда бы мы ни приезжали, нас встречали как рок-звезд, особенно во время летних предсезонных турниров, будь то Китай, США или Австрия. У нас были лучшие игроки того времени на каждой позиции, – рассказал Карлос в интервью L’Equipe.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoРоберто Карлос
logoФрансиско Хенто
logoДжузеппе Бергоми
logoсерия А Италия
logoСборная Бразилии по футболу
logoФеренц Пушкаш
logoРеал Мадрид
logoКафу
logoКристиан Пануччи
logoФернандо Йерро
Фернандо Редондо
Биксант Лизаразю
logoПатрис Эвра
logoПаоло Мальдини
logoСборная Франции по футболу
logoАльфредо Ди Стефано
Кристиан Карамбе
logoЛа Лига
logoИнтер
logoКларенс Зеедорф
logoЛига чемпионов УЕФА
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» официально открыл тематический парк в Дубае – Бутрагеньо и Роберто Карлос поучаствовали в церемонии. Там 40 аттракционов, можно сделать фото с фигурами игроков в натуральную величину
1214 ноября, 10:32
Роналду – лучший игрок «Реала» в XXI веке. Зидан – 2-й, Модрич – 3-й, Рамос – 4-й, Кроос – 5-й, Касильяс – 6-й, Рауль – 9-й, Винисиус – 11-й, Бэйл – 13-й, Беллингем – 25-й (Goal)
1534 ноября, 13:45
Мартино об Альбе: «Трудно найти защитника, который бы так помогал атаке – как Марсело, Алвес, Кафу, Роберто Карлос. Жорди на редкость техничен – еще лучше, когда он находит Месси и Суареса»
326 октября, 17:48
Роберто Карлос о расизме в адрес Винисиуса: «Мы оправдываем то, что нужно выводить из себя лучших игроков. Чем скорее мы покончим с этим, тем лучше»
826 октября, 11:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Клаудиньо: «Мечтаю сыграть за «Сантос», хочу помочь клубу, как он мне когда-то. Я счастлив в «Зените» – если что-то произойдет, пусть это будет во благо мне клубу»
46 минут назад
Сака, Гризманн, Рюдигер, Олисе, Робертсон – в команде 6-го тура Лиги чемпионов
18 минут назад
Вспомните, в какой форме играл «Ювентус» с Дель Пьеро и Зиданом?
22 минуты назадСпецпроект
Дини о Рэшфорде: «Ребенок. В 27 лет должен быть на пике возможностей, но кто он и что отстаивает? Пожалеет, что не выжал из этого максимум, когда закончит с футболом»
631 минуту назад
Экс-директор «Барсы» о каталонцах и «Реале» в ЛЧ: «Пресса четыре дня трубит о том, как хороша команда с 20-го места и как плоха со 2-го 🤭»
5547 минут назад
Гаджиев о Федорищеве: «Не зная броду, полез в воду. Поддерживаю РФС и РПЛ – если говорите про взятки, то скажите, кто, где и когда. Надо довести дело до конца»
5сегодня, 16:22
ЦСКА намерен купить Лончара из «Акрона». Николич лично заинтересован в подписании хавбека, в сделку могут включить Бистровича («РБ Спорт»)
14сегодня, 16:19
«Зенит» зимой хочет арендовать правого защитника с правом выкупа. Хлусевич – не основная опция клуба («Чемпионат»)
19сегодня, 15:43
ЦСКА интересен 31-летний форвард «Ривер Плейт» Борха (Пипе Сьерра)
39сегодня, 15:41
Салиба о французских клубах в ЛЧ: «В Англии Лигу 1 считают фермерской. Приятно видеть победы наших команд – надеюсь, все они пройдут дальше»
5сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Колыванов об интересе «Сити» к Батракову: «Звездочка наша – по таланту не уступает величайшим футболистам. Достоин продолжить карьеру на самом высоком уровне»
6 минут назад
Агуэро о Месси на КЧМ: «Захочет выложиться по полной, он не любит проигрывать. Соперникам нужна осторожность – лучший игрок в мире способен наказать, даже если до конца матча минута»
519 минут назад
«За что Ротенберг берется – результат очень положительный. Образованный человек, мало у нас таких руководителей». Селюк про тренерскую лицензию Бориса
323 минуты назад
«Футбол – спорт номер один в России и в мире, кто бы что ни говорил. Не чувствую падения интереса, все раздувается извне». Алдонин об опросе ВЦИОМ
229 минут назад
«Виктория» Пльзень – «Манчестер Юнайтед». Рэшфорд, Бруну и Зиркзе в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
4233 минуты назад
Моуринью о составе «Фенербахче»: «Может, ТВ-эксперты помогут выбрать, кто будет играть слева в защите? С «Атлетиком» у нас не было полузащитников в запасе – вы не видите реальную картину»
443 минуты назад
«Хоккей – сильный спорт, но он идет вторым после футбола. Не может быть первым, миллионы людей играют в футбол и болеют». Наумов об опросе ВЦИОМ
351 минуту назад
Мбаппе полетит с «Реалом» на финал Межконтинентального кубка, но его шансы сыграть малы
7сегодня, 16:12
«Астана» – «Челси». 1:3 – Гиу сделал дубль, Вейга забил. Онлайн-трансляция
50сегодня, 16:11Live
Каррагер о контракте Салаха: «Пусть он расскажет, чего хочет, чтобы мы могли принять сторону. Мохамед останется в «Ливерпуле» – не уверен, что у него много вариантов»
6сегодня, 16:06
Рекомендуем