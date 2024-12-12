Роберто Карлос о 0:3 в финале ЧМ-1998: «Бразилия думала, что выиграет без проблем, но, увы, Зидан забил единственные два гола головой в карьере»

Роберто Карлос вспомнил о поражении Бразилии от Франции в финале ЧМ-1998 (0:3).

«Нашей ошибкой были мысли о том, что мы выиграем этот финал без каких-либо проблем, но, к сожалению для нас, Зидан забил в тот день единственные два гола головой в своей карьере.

Сначала я думал, что Роналдо подшучивает надо мной (перед финалом форварду стало плохо в номере – Спортс’‘), но быстро понял, что все серьезно, тогда я побежал за нашим врачом.

Ронни был звездой и столкнулся с огромным давлением. Я думаю, если бы он был в полном порядке, мы бы выиграли.

Когда Роналдо столкнулся с Бартезом , я подумал, что он умер... Какой же плохой день», – рассказал бывший защитник сборной Бразилии и «Реала » Карлос в интервью L’Equipe.