Роберто Карлос о 0:3 в финале ЧМ-1998: «Бразилия думала, что выиграет без проблем, но, увы, Зидан забил единственные два гола головой в карьере»
Роберто Карлос вспомнил о поражении Бразилии от Франции в финале ЧМ-1998 (0:3).
«Нашей ошибкой были мысли о том, что мы выиграем этот финал без каких-либо проблем, но, к сожалению для нас, Зидан забил в тот день единственные два гола головой в своей карьере.
Сначала я думал, что Роналдо подшучивает надо мной (перед финалом форварду стало плохо в номере – Спортс’‘), но быстро понял, что все серьезно, тогда я побежал за нашим врачом.
Ронни был звездой и столкнулся с огромным давлением. Я думаю, если бы он был в полном порядке, мы бы выиграли.
Когда Роналдо столкнулся с Бартезом, я подумал, что он умер... Какой же плохой день», – рассказал бывший защитник сборной Бразилии и «Реала» Карлос в интервью L’Equipe.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
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