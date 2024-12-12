«Челси» выиграл 6 матчей подряд – впервые при Мареске. В Лиге конференций 15 очков после 5 туров

«Челси» довел победную серию до шести матчей.

Команда Энцо Марески на выезде обыграла «Астану» (3:1) в 5-м туре общего этапа Лиги конференций.

Таким образом, «Челси» впервые в сезоне и при итальянском тренере выиграл 6 матчей подряд, была серия из 5 побед. А не проигрывают «синие» на протяжении 9 встреч.

В таблице Лиги конференций «Челси » занимает первое место, набрав 15 очков в 5 турах.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча, который прошел в Казахстане .