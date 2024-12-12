«Челси» выиграл 6 матчей подряд – впервые при Мареске. В Лиге конференций 15 очков после 5 туров
«Челси» довел победную серию до шести матчей.
Команда Энцо Марески на выезде обыграла «Астану» (3:1) в 5-м туре общего этапа Лиги конференций.
Таким образом, «Челси» впервые в сезоне и при итальянском тренере выиграл 6 матчей подряд, была серия из 5 побед. А не проигрывают «синие» на протяжении 9 встреч.
В таблице Лиги конференций «Челси» занимает первое место, набрав 15 очков в 5 турах.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча, который прошел в Казахстане.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем