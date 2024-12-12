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Сэвидж об ошибке Онана: «Просто ужасный пас. Дело не в системе, а в людях, принимающих решения»

Робби Сэвидж раскритиковал Андре Онана за результативную ошибку в матче за «МЮ».

На 48-й минуте матча 6-го тура Лиги Европы против «Виктории» Пльзень вратарь «Манчестер Юнайтед» отдал пас на линию штрафной на защитника Маттейса де Лигта, который находился под давлением соперника. Пас получился неточным – хавбек Павел Шулц опередил нидерландца и отдал передачу форварду Матею Выдре, который отправил мяч в ворота Онана.

Чехи повели в счете, но матч закончился победой клуба АПЛ после дубля Расмуса Хейлунда.

«Пас не проходит, посмотрите на прессинг. Онана пытается разыграть мяч, но это просто ужасный пас. Он избавился от мяча, вышел из ворот. Соперник расставил [«МЮ»] ловушки – отличная игра.

Выдра не мог промахнуться из той позиции. Дело не в системах, а в людях, принимающих правильные решения», – сказал воспитанник «МЮ» и бывший игрок сборной Уэльса Сэвидж  в эфире TNT Sports.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Daily Mail
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