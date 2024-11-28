Чалов наконец-то забил! Первый гол в ЛЕ за ПАОК – букмекеры вообще не верили в это

ПАОК В Латвии обыграл РФШ – 2:0. Первая победа греческого клуба на общем этапе Лиги Европы – только в пятом туре. При этом букмекеры котировали ПАОК явным фаворитом, да и кэф на фору (-1,5) не выглядел шокирующим. А чего точно они не ожидали, так это гола от Федора Чалова.

За ПАОК Чалов не забивал два месяца, а в еврокубках не отличался пять лет

Несмотря на борьбу за лидерство в чемпионате Греции, ПАОК слаб в Лиге Европы – три поражения и одна ничья до сегодняшнего дня. Причем в двух матчах греческий клуб котировался явным фаворитом.

Вот и перед игрой с РФШ на ПАОК давали 1.72, это около 58% вероятности (напоминаем, проценты формируются в переводе из коэффициентов, поэтому из-за маржи букмекеров общая сумма выходит больше 100%). А фора (-1,5) оценивалась в 33%. В этот раз, клуб, наконец, оправдал прогноз.

ПАОК начал резво – открыл счет уже на второй минуте. Постарался болгарин Кирил Деспотов. А на 59-й вдруг отличился Чалов! Россиянин получил мяч после паса в штрафную от того же Деспотова и пробил мимо голкипера. Это первый российский гол в текущем еврокубковом сезоне, а для Федора – первый в еврокубках с 2019 года.

Первый мяч за ПАОК Чалов забил в конце сентября, после этого – молчание. Букмекеры настолько не ожидали от Чалова гола в игре с РФШ, что даже не принимали ставки на его статистику. Более того, россиянин отмечается результативным действием во втором матче подряд – в прошлом туре чемпионата Греции он сделал ассист на победный гол против «Астераса» (2:1).

От Чалова ждали 10-11 голов перед сезоном, теперь – не больше четырех

К сожалению, это всего второй гол Федора в 19 матчах за ПАОК. Хотя перед сезоном прогнозы были не такими унылыми. Линия была на результативные действия только в чемпионате Греции, но и по ней вполне рисуется картина ожиданий от Чалова.

От него ждали 10-11 голов за первый сезон, однако уже в октябре расклады пришлось пересчитывать. К тому моменту у Чалова был лишь один забитый мяч, да и тот курьезный, поэтому планку снизили до девяти голов. А в ноябре букмекеры вообще срезали индивидуальный тотал россиянина до 3,5 мячей.

Теперь же у Чалова 2+2 за ПАОК во всех турнирах. А главный вопрос – насколько далеко продвинется эта статистика.

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Фото: East News /Gints Ivuskans / AFP