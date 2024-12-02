ПАОК упустил победу над «Каллитеей» с последнего места на 90+1 – два ассиста у 40-летнего Вальбуэна. Чалов сыграл 64 минуты, Оздоев – полный матч
Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева дважды вела, но дважды позволила сравнять. На 91-й минуте окончательный счет французский защитник Николя Изима-Мирен.
Ассисты на оба гола афинцев отдал Матье Вальбуэна – 40-летний полузащитник играет за команду с начала этого сезона, 1 сентября он забил «Олимпиакосу», где выступал до 2023-го, в первом матче за «Каллитею».
Чалов вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте при счете 1:1 – он совершил 23 касания (4 в чужой штрафной) и 1 раз пробил по воротам. Оздоев провел полный матч.
ПАОК идет на 3-м месте с 24 очками – столько же у АЕК, у лидирующего «Олимпиакоса» 27 баллов. Команда «Афины Каллитея» остается на последнем месте с 8 очками.
Следующий матч ПАОК проведет в 1/8 финала Кубка Греции – ответный против «Эгалео» (первый выиграли 3:0 на выезде). Ближайшая игра чемпионата Греции – с «Пансейррайкосом», занимающим 9-е место, 8 декабря.
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