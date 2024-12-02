ПАОК и «Афины Каллитея» сыграли 2:2 в 13-м туре греческой Суперлиги.

Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева дважды вела, но дважды позволила сравнять. На 91-й минуте окончательный счет французский защитник Николя Изима-Мирен.

Ассисты на оба гола афинцев отдал Матье Вальбуэна – 40-летний полузащитник играет за команду с начала этого сезона, 1 сентября он забил «Олимпиакосу», где выступал до 2023-го, в первом матче за «Каллитею».

Чалов вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте при счете 1:1 – он совершил 23 касания (4 в чужой штрафной) и 1 раз пробил по воротам. Оздоев провел полный матч.

ПАОК идет на 3-м месте с 24 очками – столько же у АЕК, у лидирующего «Олимпиакоса» 27 баллов. Команда «Афины Каллитея» остается на последнем месте с 8 очками.

Следующий матч ПАОК проведет в 1/8 финала Кубка Греции – ответный против «Эгалео» (первый выиграли 3:0 на выезде). Ближайшая игра чемпионата Греции – с «Пансейррайкосом», занимающим 9-е место, 8 декабря.