Чалов сделал ассист за ПАОК в чемпионате Греции. У форварда 1+2 в 4 последних матчах за клуб

Федор Чалов отдал голевую передачу в матче чемпионата Греции.

Российский нападающий ПАОК ассистировал хавбеку Шоле Шортайру на 87-й минуте матча с «Пансерраикосом » (4:1) в 14-м туре греческой Суперлиги.

Чалов вышел на замену на 64-й минуте встречи. С 19-й минуты «Пансерраикос» играл в меньшинстве из-за удаления Пасхалиса Стайкоса.

В последних 4 матчах за ПАОК Чалов отметился голом и двумя результативными передачами. Всего на счету Федора 2 гола и 3 ассиста в 22 играх за греческий клуб.