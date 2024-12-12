Колыванов об интересе «Сити» к Батракову: «Звездочка наша – по таланту не уступает величайшим футболистам. Достоин продолжить карьеру на самом высоком уровне»
Игорь Колыванов отреагировал на интерес «Манчестер Сити» к Алексею Батракову.
Ранее появилась информация, что скауты английского клуба следят за полузащитником «Локомотива».
– Батраков – звездочка наша. Он из той молодежи, которая достойна продолжить свою карьеру на самом высоком уровне.
– Верите в интерес со стороны «Манчестер Сити»?
– По таланту он не уступает величайшим футболистам.
Главное, что он разумный, скромный мальчик. Это видно по тому, как он высказывается о партнерах, о родителях... Видно, что он хочет добиваться больших результатов в футболе, – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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