Колыванов об интересе «Сити» к Батракову: «Звездочка наша – по таланту не уступает величайшим футболистам. Достоин продолжить карьеру на самом высоком уровне»

Игорь Колыванов отреагировал на интерес «Манчестер Сити» к Алексею Батракову.

Ранее появилась информация , что скауты английского клуба следят за полузащитником «Локомотива».

– Батраков – звездочка наша. Он из той молодежи, которая достойна продолжить свою карьеру на самом высоком уровне.

– Верите в интерес со стороны «Манчестер Сити»?

– По таланту он не уступает величайшим футболистам.

Главное, что он разумный, скромный мальчик. Это видно по тому, как он высказывается о партнерах, о родителях... Видно, что он хочет добиваться больших результатов в футболе, – сказал экс-игрок сборной России.