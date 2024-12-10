Орлов о «Сити» и Батракове: «За деньги напишут что хочешь. Агенты пользуются, раздувается история. Когда писали, что «МЮ» ждет Акинфеева, я позвонил их пресс‑атташе, она его не знала»

Геннадий Орлов критически высказался об интересе «Ман Сити» к Алексею Батракову.

Ранее сообщалось, что английский клуб следит за 19-летним хавбеком «Локомотива » с прошлого года.

– Уедет ли Батраков? Уже и про «Манчестер Сити» говорят.

– Рано ему уезжать. «Манчестер Сити»? Агенты сейчас будут говорить так, что журналисты за 100 долларов напишут что хочешь. И агенты этим пользуются, так и раздувается вся эта история.

Расскажу такой пример про Акинфеева . Игорь – замечательный вратарь. И вот журналисты, особенно московские, стали писать, что «Манчестер Юнайтед» ждет его.

– Когда ЦСКА в плей‑офф Лиги чемпионов играл с англичанами?

– Да. Я взял и позвонил пресс‑атташе «Манчестер Юнайтед», там женщина работала. Она и говорит: «А кто это такой?»

– Удивительно. А ведь Игорь к тому моменту уже обладал футбольным именем.

– Агенты иногда и журналистам подыгрывают, – сказал комментатор Геннадий Орлов.