Орлов о «Сити» и Батракове: «За деньги напишут что хочешь. Агенты пользуются, раздувается история. Когда писали, что «МЮ» ждет Акинфеева, я позвонил их пресс‑атташе, она его не знала»
Ранее сообщалось, что английский клуб следит за 19-летним хавбеком «Локомотива» с прошлого года.
– Уедет ли Батраков? Уже и про «Манчестер Сити» говорят.
– Рано ему уезжать. «Манчестер Сити»? Агенты сейчас будут говорить так, что журналисты за 100 долларов напишут что хочешь. И агенты этим пользуются, так и раздувается вся эта история.
Расскажу такой пример про Акинфеева. Игорь – замечательный вратарь. И вот журналисты, особенно московские, стали писать, что «Манчестер Юнайтед» ждет его.
– Когда ЦСКА в плей‑офф Лиги чемпионов играл с англичанами?
– Да. Я взял и позвонил пресс‑атташе «Манчестер Юнайтед», там женщина работала. Она и говорит: «А кто это такой?»
– Удивительно. А ведь Игорь к тому моменту уже обладал футбольным именем.
– Агенты иногда и журналистам подыгрывают, – сказал комментатор Геннадий Орлов.
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