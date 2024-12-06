«Батраков пока не уровень «Сити». Часто молодые ребята ярко проявляют себя, а потом исчезают. Примеров много в нашем футболе». Силкин об интересе «горожан» к Алексею

Сергей Силкин отреагировал на слухи об интересе «Ман Сити» к Алексею Батракову .

Ранее сообщалось , что английский клуб следит за 19-летним хавбеком «Локомотива » с прошлого года.

«Батраков – талантливый футболист, но пока он явно не уровень «Манчестер Сити ».

«Сити» – топ-клуб, там играют большие звезды, Батраков может просто затеряться там. Он ярко начал этот сезон, давайте посмотрим на его игру на дистанции.

Очень часто молодые ребята ярко проявляют себя, а потом куда-то исчезают. Много таких примеров было в нашем футболе», – сказал бывший главный тренер «Динамо».

Агент Батракова о «Сити»: «Переход в АПЛ сейчас невозможен по политическим причинам. Ко мне и в «Локомотив» никто оттуда не обращался»