Глава «Локомотива» об интересе «Ман Сити» к Батракову: «Знаем, что специалисты различных клубов следят за Алексеем. Один из лучших молодых футболистов»
Юрий Нагорных оценил интерес «Манчестер Сити» к Алексею Батракову.
Ранее появилась информация, что скауты английского клуба следят за полузащитником.
«То, что за Алексеем следят специалисты различных клубов, в том числе зарубежных, мы знаем.
Он один из лучших молодых футболистов. Это обычная практика. Конкретных предложений клуб не получал.
Алексей сосредоточен на дальнейшем развитии в «Локомотиве», – сказал председатель правления «Локомотива» Юрий Нагорных.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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