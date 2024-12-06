Глава «Локомотива» об интересе «Ман Сити» к Батракову: «Знаем, что специалисты различных клубов следят за Алексеем. Один из лучших молодых футболистов»

Юрий Нагорных оценил интерес «Манчестер Сити» к Алексею Батракову.

Ранее появилась информация , что скауты английского клуба следят за полузащитником.

«То, что за Алексеем следят специалисты различных клубов, в том числе зарубежных, мы знаем.

Он один из лучших молодых футболистов. Это обычная практика. Конкретных предложений клуб не получал.

Алексей сосредоточен на дальнейшем развитии в «Локомотиве», – сказал председатель правления «Локомотива » Юрий Нагорных.