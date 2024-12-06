Агент Батракова об интересе «Сити»: «Если это так, я не удивлен. Игра Гвардиолы строится на умных, техничных игроках»

Агент Алексея Батракова отреагировал на новость об интересе «Ман Сити» к игроку.

Ранее сообщалось о том, что скауты «горожан» с прошлого года следят за 19-летнем хавбеком «Локомотива ».

«У меня нет этой информации, но если это соответствует действительности, то я не удивлен, потому что если внимательно проследить за карьерой Гвардиолы , то игроки такого плана с такими скиллами его всегда привлекают, ведь игра его команды строится именно на умных, техничных игроках.

Рано прогнозировать, но я думаю, игроки с такими скиллами проявят себя в любом чемпионате.

Этим занимаются помощники главного тренера, очень внимательно смотрят, но опять же на дистанции. Да, сейчас Алексей начал играть ярко, но в любом случае, если они придут к выводу, что он им нужен, то только после как минимум двух сезонов стабильной игры на таком уровне. Иначе это все большие риски», – сказал Владимир Кузьмичев.

В текущем сезоне 19-летний хавбек забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 16 матчах за железнодорожников в Мир РПЛ.