«Футбол – номер один в России по посещаемости, авторитету. Так что это ошибочное представление». Борис Игнатьев о том, что хоккей – главный спорт по опросу ВЦИОМ
Борис Игнатьев не согласен с тем, что хоккей – национальный вид спорта в России .
Ранее, по результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта.
«Конечно, я не согласен. Я не знаю, откуда это берется.
По посещаемости, по авторитету футбол, конечно, номер один. На хоккей приходит не так много зрителей, как в целом в футболе. Поэтому, думаю, это ошибочное представление.
Это не значит, что у нас в футболе все благополучно, но футбол все равно стоит особняком», – сказал бывший тренер сборной России Игнатьев.
27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%. Лапту назвали 2% опрошенных, литрбол – 1%
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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