Александр Кожевников: «В России хоккей – национальный спорт. Он приносил больше побед, смотрибельный, борьба есть. В футболе лежат долго, что вызывает негативные эмоции»
Александр Кожевников высказался о том, что хоккей назвали национальным спортом.
Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.
«В России хоккей – национальный вид спорта, поскольку именно он приносил больше побед, чем футбол.
Футбол будет массовым видом спорта, так как хоккей – дорогой вид спорта. Но это плохо, конечно. Это если взять клюшки и коньки. А в футболе надел трусы, тапочки – и пошел играть.
К тому же хоккей – смотрибельный вид спорта. Быстро забиваются голы, присутствует борьба. В футболе лежат очень долго, что вызывает негативные эмоции среди болельщиков», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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