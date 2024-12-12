Александр Кожевников: «В России хоккей – национальный спорт. Он приносил больше побед, смотрибельный, борьба есть. В футболе лежат долго, что вызывает негативные эмоции»

Александр Кожевников высказался о том, что хоккей назвали национальным спортом.

Ранее появилась информация , что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.

«В России хоккей – национальный вид спорта, поскольку именно он приносил больше побед, чем футбол.

Футбол будет массовым видом спорта, так как хоккей – дорогой вид спорта. Но это плохо, конечно. Это если взять клюшки и коньки. А в футболе надел трусы, тапочки – и пошел играть.

К тому же хоккей – смотрибельный вид спорта. Быстро забиваются голы, присутствует борьба. В футболе лежат очень долго, что вызывает негативные эмоции среди болельщиков», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников .