«Национальный спорт в России – хоккей, а не футбол, согласен. 60% территории – вечная мерзлота, что вы хотите». Валуев об опросе ВЦИОМ
По данным декабрьского исследования ВЦИОМ, большинство россиян назвали главным национальным видом спорта хоккей – такой ответ дали 27% респондентов.
Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%. Лыжный спорт набрал 6% голосов, гимнастика и самбо – по 5%.
– Согласен, что национальный вид спорта в России – хоккей, а не футбол.
– Связано ли это с уровнем игры в нашем футболе?
– И то, и другое. 60 процентов территории – вечная мерзлота, что же вы хотите, – сказал бывший боксер и действующий депутат Госдумы Николай Валуев.
Роман Ротенберг: «Исторически хоккей всегда был нашим видом спорта. Победы СССР на ЧМ, ОИ. Сборная России стала достойным преемником. Мы воспитали невероятное количество звезд»
«В футбол играет весь мир, а в хоккей – 10 стран от силы. Вспомните ЧМ-2018 – такой популярности хоккею сложно добиться». Газзаев про опрос ВЦИОМ
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