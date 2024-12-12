Гаджиев о словах Макгиди про Махачкалу: «Бред сивой кобылы. Не забывайте, какое отношение в Европе к России. Люди с автоматами? Решает власть, причем в Москве»

Гаджи Гаджиев прокомментировал слова Эйдена Макгиди про Махачкалу.

Ранее бывший хавбек «Спартака» заявил , что во время его приезда в городе были полуразрушенные здания, а вдоль пути стояли люди с автоматами.

«Не забывайте, какое отношение в Европе сейчас к России. Не надо футбольное сообщество отрывать от всех остальных. Все зависит от того, какими глазами ты смотришь. Его слова – бред сивой кобылы. Ничего подобного и близко нет. Например, сейчас в Махачкале здания великолепные.

Сколько туристов приезжает в город каждый год? Люди с автоматами? Решает власть, причем в Москве. Если Москва не даст добро, значит, в Махачкале их не будет. Люди с автоматами последний раз были в 1999 году, когда боевики вторгались в республику», – сказал президент «Динамо » Махачкала.

Гаджиев также ответил на вопрос, что будет с Макгиди , если он приедет в Махачкалу.

«Советский идеолог Суслов говорил, что Дагестан – это кузница межнациональных отношений. И это правильно. Отношение к людям, которые что-то не понимают, нормальное. Сколько людей, столько и мнений. Идеальных людей нет и не будет», – добавил Гаджи Гаджиев .

Макгиди о Махачкале: «Город словно заброшенный: полуразрушенные здания, люди с автоматами вдоль пути. Раздевалки похожи на школьные классы, отель – максимум одна звезда. Худший опыт»