Гаджиев о футболе в России: «Все зависит от того, как закончится СВО. Верю, что победит Россия в любом случае, а наш футбол выйдет на уровень 80-х, когда мы выигрывали Олимпиаду»

Гаджи Гаджиев высказался о перспективах футбола в России.

– Что будет с дагестанским и российским футболом через 10 лет?

– Все будет зависеть от того, как закончится СВО. Я верю, что победителем будет в любом случае Россия, а наш футбол выйдет на уровень 80-х годов, когда мы выигрывали Олимпиаду.

– У России есть шанс когда-нибудь выиграть чемпионат мира по футболу?

– Безусловно. Но нам опять же нужно выйти на более высокий уровень организации. У нас талантливых людей хватает, а организованности нет.

Как только мы начнем улучшать футбол во всей стране, а не только в Москве и Санкт-Петербурге, тогда мы сможем поднять уровень футбола и обыгрывать ведущие сборные.

Нам нужно вернуться к тому, что было в СССР. Когда тренер был центральной фигурой. Понятно, что в отдельных играх результаты приносят футболисты, но воспитывают их в школах, академиях и клубах именно тренеры. У нас такого нет.

Это может показаться странным, но раньше футболу учили лучше.

– Почему?

– Потому что большинство футболистов знали и выполняли все простые технические элементы. Сегодня это делают только одаренные футболисты, как Батраков из «Локомотива ». Но многие ребята, которые в том числе попадали ко мне, не знают многих простых технических элементов.

В этом плане мы должны продвинуться, стать более организованными и более требовательными. У нас хватает талантов, чтобы достигать высоких международных результатов, – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев .

Мостовой о стажировке в Госдуме: «Я бы пошел, не против заниматься политикой. Не за партию, а за спорт, за футбол. Пускай депутаты выйдут на меня»