«В «Динамо» Махачкала рабства нет – насильно мил не будешь, как на Руси говорят. Кто хочет уйти – уйдет». Гаджиев об интересе клубов РПЛ к Волку
В махачкалинском «Динамо» прокомментировали возможный уход Давида Волка.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что голкипер махачкалинцев интересен нескольким ведущим клубам Мир РПЛ и может покинуть команду предстоящим летом.
«Если есть вопросы без «если», я отвечу. Предполагать, позовут ли его, не позовут – это не для меня. Без «если» могу, например, сказать следующее. Любой игрок, сотрудник, работник, который хочет уйти из клуба, конечно же, уйдет, потому что у нас нет рабства. Как на Руси говорят? Насильно мил не будешь.
Мы хотим работать с профессиональными людьми, мы их ценим. Но если по какой-то причине они хотят сменить клуб – на здоровье», – сказал президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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